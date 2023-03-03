月產能新增4.5萬片 武漢華星光電擴產項目上半年將投產

月產能新增4.5萬片的武漢華星光電擴產項目有新進展，TCL華星相關人員表示，目前廠房內部各項分項工程等正在收尾，加緊安裝調試設備試產，瞄準今年上半年投產的目標全面衝刺。

長江日報報導，投資達人民幣150億元的武漢華星第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目現場，60多萬平方公尺的生產廠房已基本完工，現場大型吊機正進行設備吊裝。

該項目全部建成投產以後，將在武漢華星光電現有每月5.5萬片的基礎上，新增加每月4.5萬片的產能，將繼續保持全球最大的低溫多晶矽顯示面板生產工廠地位。

作為全球半導體顯示龍頭之一，TCL華星在全球擁有9條面板生產線、5個模組基地，而武漢作為全大陸中小尺寸研發生產基地，投資額和生產線皆佔三成比例。

TCL華星在漢生產基地投資已達人民幣757億元，其中大陸首條第6代LTPS（低溫多晶矽）顯示面板生產線，主要生產中高端手機產品和平板、筆電及車載產品，柔性顯示面板生產線主要生產1.36到15.6吋高分辨率柔性AMOLED顯示模組。

而擴產項目擬採用VR技術、觸摸屏技術（Touch Panel+主動筆技術）、Mini LED背光顯示技術、LTPO技術等，主要生產中小尺寸高附加值IT顯示、車載顯示、VR顯示面板等產品，加速向價值鏈上游邁進，提高大陸在中小尺寸顯示領域的全球市場佔有率。