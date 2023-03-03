郭衛民：今年大陸全國政協會期將長達七天半

大陸全國政協十四屆一次會議記者會今天（3月3日）下午舉行，大會新聞發言人郭衛民表示，全國政協十四屆一次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日下午閉幕，會期7天半。

郭衛民表示，大陸全國政協十四屆一次會議將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，安排8次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。現在大會籌備工作已經全部就緒。

大會的主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大一次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過中國人民政治協商會議章程修正案、全國政協十四屆一次會議政治決議等決議和報告；選舉政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。

郭衛民指出，除了今天的記者會外，大會還將舉辦1場記者會、3場「委員通道」採訪活動。歡迎中外記者通過現場、網路、視訊、電話採訪等多種方式報道政協大會，在各委員駐地繼續設立了網絡視訊採訪間，大會秘書處新聞組、駐地新聞聯絡員將積極為中外記者採訪提供服務。全國政協官網的新聞中心將發布大會有關安排、主要文件和數據信息，請大家及時關注。