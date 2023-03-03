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陸政協委員建議深圳對台工作先行先試 承接台產業轉移

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸全國兩會即將登場，人大代表、政協委員的提案、建言也陸續被官媒披露。（美聯社）
大陸全國兩會即將登場，人大代表、政協委員的提案、建言也陸續被官媒披露。（美聯社）

大陸全國兩會（政協、人大）即將召開，全國政協委員、台盟深圳市委會主委林娜建議，深圳要在對台工作領域「先行先試」，大陸中央部委也應給予福建等省區市對台工作特殊政策，並可考慮出台後適時在深圳同等適用。

大陸官方目前將福建作為對台工作的前沿與重點基地，在政策上進行兩岸交流「先行先試」地區。

林娜表示，深台交流合作具有堅實基礎和長久歷史。深圳是對台工作前沿和大市，是大陸台胞最集中的地區之一，是第一批實現兩岸全面直接「三通」的城市之一；深圳對台貿易總額約佔兩岸貿易總額的六分之一。因此建議深圳也加入對台工作先行先試。

與此同時，林娜建議，要建設海峽兩岸交流先行區、並努力構築兩岸交流合作的前沿平台，加強規劃指導，加大資金投入和項目支持。

在深化兩岸經貿合作方面，林娜提出，要支持擴大經貿交流合作，按照「同等優先、適當放寬」的原則，鼓勵承接台灣產業轉移，推動建立兩岸產業優勢互補的合作機制，促進兩岸產業深度對接。並加強與台灣相關行業協會、企業的聯繫，支持兩岸企業合作創新、共創品牌、共拓市場。支持台灣農漁民分享大陸發展機遇。

此外，林娜提到加大兩岸文化交流力度，並堅持典型示範，發揮海峽兩岸交流基地在兩岸交流合作中的引領作用。充分運用交流基地對台交流的資源優勢等。

深圳 福建

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