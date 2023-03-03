人行是否降準降息？ 易綱：目前實際利率水平合適

大陸官方在經濟政策上以擴內需、並把刺激消費放在主要位置。市場專注中國人民銀行（大陸央行）在貨幣政策上會否採取再度採取降準、降息的方式來刺激需求。對此，人行行長易綱3日在國新辦記者會上表示，目前實際利率水平合適，而降準在長期支持實體經濟上還是一種有效方式。

易綱指出，2018年以來人行實施14次降準，平均法定存款準備金率從15%左右降到不到8%，用降準的辦法「吐出」長期流動性來支持實體經濟，還是一種有效方式，使得流動性處在合理均衡水平上。

易綱說明，人行在貨幣政策上支持經濟高質量有幾個方面：一是提供總量充足的信貸；二是保持物價穩定，維持合適貨幣供給；三是利率政策要以國內經濟問題為主考慮問題，保持實際利率的合適水平，適當降低融資成本；四是結構上加大重點領域和薄弱環節的支持力度。今年的工作重點還將繼續強調上述四個方面。

人行在近期發佈的《2022年第四季度中國貨幣政策執行報告》中重申「貨幣政策要更加精準有力」。對此，分析人士認為，「精準」意味著政策工具將更注重解決經濟修復中的結構性問題，「有力」意味著貨幣政策支持穩增長目標更為明確。

對於人行未來是否會降息降準？畢馬威中國首席經濟學家康勇近日表示，總量方面，當前大陸貨幣政策的數量工具和價格工具都仍有空間，後續降準降息機率依舊存在。

部分機構推測政策利率將保持一致，但人行降準窗口期將到來。民生銀行首席經濟學家溫彬預計，4月和10月或是降準的觀察窗口期，降準將釋放長期資金，有助於降低銀行體系資金成本。

另外，光大證券研報認為，4月份開始政府債券融資規模有望再度衝高，疊加4月份是傳統繳稅大月，也將對流動性形勢產生明顯擾動。