陸央行印鈔機在轟鳴？ 人行副行長劉國強：M2統計口徑較大

近期大陸廣義貨幣（M2）呈現高增長，社會關注是否將引發大陸通膨等連鎖效應。對此，中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強3日在國新辦記者會上表示，M2高增是因為大陸統計口徑較大所致；另外對於通膨，雖然通膨概率不大，但不等於沒有，仍要保持警惕。

劉國強指出，去年以來M2增速較高有幾個因素：一方面是因為宏觀逆周期調控力度加大，大陸是以信貸等間接融資為主的融資結構，間接融資會導致存款派生較多，推高了貨幣總量；另一方面，去年銀行理財業務等表外資金「回表」，也讓銀行資產負債表擴張，推高了M2增速。

此外，劉國強說明，大陸M2統計口徑與國外有所差距，大陸統計口徑相對大，對存款規模、存款期限沒有限制，口徑差異使得大陸M2顯得比較大。

對於民眾關心的通膨與物價問題，劉國強表示，目前看大陸經濟好轉是肯定的，但也存在一些不確定因素，下一步人行將加強調研，統籌經濟發展和物價穩定，根據經濟形勢變化適時適度調整貨幣政策。堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不「大水漫灌」、不「大收大放」。

劉國強說，人行非常重視物價問題，他們判斷2023年大陸通膨水平總體保持溫和是主基調，短期看通膨壓力是可控的，當前大陸經濟處於恢復發展過程，有效需求不足仍然是主要矛盾，供給端充足，居民通膨預期平穩；但從更長期看，外部環境還有難以預料的事情，需求也在逐步恢復，「雖然通膨的概率不大，但不大不等於沒有，要樹立底線思維，對通膨保持警惕。」

近日人行數據顯示，1月末，M2餘額為人民幣273.81兆元，年增12.6%。同時，一月份新增人民幣貸款4.9兆，較去年同期增長人民幣9,200億，創單月歷史最高，也高於預期的人民幣4.08兆。因此大陸有觀點認為M2的高增長意味著人行正「放水」，是「印鈔機在轟鳴」，恐將引發通膨疑慮。