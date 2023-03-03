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人行行長易綱：人民幣匯率彈性增加 7已不是心理障礙

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行行長易綱。圖/大陸國新辦直播截頻
人行行長易綱。圖/大陸國新辦直播截頻

大陸即將召開全國兩會（政協、人大），相關部門預熱活動近期陸續展開。近期人民幣對美元匯率貶值且逼近「7」關卡，在2月一度吐回今年以來漲幅，外界關注人民幣匯率未來。對此，人行行長易綱3日在記者會上表示，人行精準實施穩健貨幣政策，幣值穩定。此外，人民幣匯率市場化形成機制使匯率彈性增強，過去幾年人民幣兌美元三次破7，但很快又回到7以下，「7已經不是心理障礙了」。

易綱說明，「幣值穩定」有兩層含義：一是保持物價穩定，過去5年平均通貨膨脹水平也是2%左右，過去10年（2013-2022年）大陸消費者物價指數（CPI）平均也是2%。

第二層含義，易綱表示體現在匯率基本穩定。近5年來人民幣兌美元匯率三次破7，雙向波動彈性增強，有彈性的市場化匯率制度為調節宏觀經濟、國際收支起到了自動穩定器的作用。

易綱介紹，過去5年人民幣匯率波動率大約為4%，與全球絕大多數國家差不多。另從長遠來看，匯率穩定與老百姓福祉息息相關，過去20年，人民幣雖然波動，但總體兌美元升值20%，平均每年升值1%；如再按照國際清算銀行計算的實際有效匯率，人民幣兌全球主要貨幣升值40%，平均每年升值2%左右，也是比較合適的水平。

易綱強調，保持匯率穩定非常重要，國際上一些國家因為匯率大幅貶值難以「跨越中等收入陷阱」。因此一方面要保持匯率穩定，一方面保持彈性。總體來看，今年人民幣匯率還會在合理均衡水平上保持基本穩定，雖然會有所小幅波動，但對經濟是有好處的。

人民幣 易綱

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