易綱：人行首要保持幣值穩定 推動《金融穩定法》實施

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱3日表示，人行首要精準有力實施好穩健的貨幣政策，首先就是保持幣值穩定。同時，將推動《金融穩定法》實施，行依法將各類金融活動全部納入監管，並做好平台企業金融服務整改，加強常態化監管，支援平台企業健康規範發展。

據澎湃新聞，3日大陸國務院新聞辦公室舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會上，易綱表示，要強化金融穩定保障體系，守住不發生系統性金融風險的底線。

易綱指出，最近這些年中國大陸金融風險總體上是收斂的，目前四家最大的銀行都是全球系統性重要銀行，它們的資本實力居全球前4位，其他的銀行、股份制銀行、中小銀行大部分的經營也是穩健的，少數問題的中小金融機構的改革和化解取得了重要的進展。

對於人行如何服務實體經濟高品質發展有關情況時，易綱表示，精準有力實施好穩健的貨幣政策，為經濟高品質發展營造適宜的貨幣金融環境。首先就是保持幣值穩定。

易綱表示，幣值穩定有兩層含義，第一層含義就是保持物價穩定。他指出，去年全球通貨膨脹嚴重，是40多年以來最高的通貨膨脹，歐美許多國家的通貨膨脹都是10％這樣的高通貨膨脹。中國大陸去年的消費物價指數CPI漲幅是2％，這是一個非常理想的通貨膨脹水準。

易綱表示，如果看過去10年，中國的CPI通貨膨脹指數平均也是2％，在過去10年中最高的CPI達到過2.9％，最低是0.9％，平均也是2％，是非常不容易的。

易綱表示，幣值穩定的第二層含義就是匯率基本穩定，「近5年來人民幣對美元匯率三次破7，然後很快又回到了7以下，雙向波動，增強了彈性。在全球的各種貨幣中人民幣都是非常穩健的，而且這種有彈性的、市場化的匯率制度，也為調節宏觀經濟和國際收支起到了自動穩定器的作用。」

易綱表示，下一步將綜合運用多種貨幣政策工具保持流動性合理充裕，廣義貨幣和社會融資規模增長基本上以名義GDP的增長基本上是匹配的，然後保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。