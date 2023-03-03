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北京新設經營者增5.25%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

3月1日發布的《北京市市場監督管理局2022年營商環境建設白皮書》（簡稱白皮書）顯示，北京持續提升市場監管能力，深化「放管服」改革，助力首都打造國際一流的營商環境高地，極大激發了市場主體活力。2022年，北京新設市場主體27.14萬戶，同比增長5.25%。

中新社報導，白皮書顯示，截至2022年12月末，北京市場主體存量236.12萬戶，同比增長5.57%。2022年，北京新設市場主體27.14萬戶，同比增長5.25%。其中，新設企業24.68萬戶，同比增長3.72%。新設個體工商戶2.42萬戶，同比增長23.54%。 　　

據白皮書介紹，北京構建高效智能准入模式。試點市場主體登記確認制，修訂市場主體告知承諾制，暢通企業名稱自主申報渠道，探索經營範圍自主公示，推進住所登記智能化；打造規範精準監管體系，創新監管機制，加強風險分類管理，強化公平競爭審查、加強反壟斷合規指導，出台不予實施行政強制措施清單、審慎經營異常名錄管理等柔性監管舉措。2022年，已有14471戶市場主體移出經營異常名錄，實現信用修復。 　　

北京還實施高效規範執法，維護企業權益。嚴查各類違法違規收費行為，降低企業生產經營成本，2022年推動向市場主體退還（含核免、整改）各類費用超7.08億元人民幣，惠及市場主體近1.5萬戶；提升政務服務規範化、智能化、便利化水平，推行歇業備案制，開展企業許可證延期工作，利用信息技術手段開展遠程核查等，助企紓困，服務企業發展。 　　

白皮書指出，2022年，北京市市場監督管理局在提升便利化水平、完善監管機制、維護公平競爭、增強服務效能、助企紓困發展等方面開展一系列改革，助力北京打造國際一流的營商環境重鎮。

北京 高地

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