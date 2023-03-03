北京新設經營者增5.25%
3月1日發布的《北京市市場監督管理局2022年營商環境建設白皮書》（簡稱白皮書）顯示，北京持續提升市場監管能力，深化「放管服」改革，助力首都打造國際一流的營商環境高地，極大激發了市場主體活力。2022年，北京新設市場主體27.14萬戶，同比增長5.25%。
中新社報導，白皮書顯示，截至2022年12月末，北京市場主體存量236.12萬戶，同比增長5.57%。2022年，北京新設市場主體27.14萬戶，同比增長5.25%。其中，新設企業24.68萬戶，同比增長3.72%。新設個體工商戶2.42萬戶，同比增長23.54%。
據白皮書介紹，北京構建高效智能准入模式。試點市場主體登記確認制，修訂市場主體告知承諾制，暢通企業名稱自主申報渠道，探索經營範圍自主公示，推進住所登記智能化；打造規範精準監管體系，創新監管機制，加強風險分類管理，強化公平競爭審查、加強反壟斷合規指導，出台不予實施行政強制措施清單、審慎經營異常名錄管理等柔性監管舉措。2022年，已有14471戶市場主體移出經營異常名錄，實現信用修復。
北京還實施高效規範執法，維護企業權益。嚴查各類違法違規收費行為，降低企業生產經營成本，2022年推動向市場主體退還（含核免、整改）各類費用超7.08億元人民幣，惠及市場主體近1.5萬戶；提升政務服務規範化、智能化、便利化水平，推行歇業備案制，開展企業許可證延期工作，利用信息技術手段開展遠程核查等，助企紓困，服務企業發展。
白皮書指出，2022年，北京市市場監督管理局在提升便利化水平、完善監管機制、維護公平競爭、增強服務效能、助企紓困發展等方面開展一系列改革，助力北京打造國際一流的營商環境重鎮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言