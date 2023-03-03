提升「地瓜經濟」 浙江抓牢外商

2月28日至3月2日，國際經貿代表團浙江行系列活動走進寧波市寧海縣、奉化區，來自斐濟、馬來西亞、法國、墨西哥等14個國家和地區的國際經貿代表走進浙江縣區看發展。

中新社報導，國際經貿代表團浙江行系列活動由中國國際貿易促進委員會浙江省委員會（浙江省貿促會）發起，自2020年起實施至今，已組織活動11場，走進11個地市。

「浙江是中國非常重要的省份，很高興走進浙江縣級城市，在縣區中尋找合作商機和機遇，結識更多的朋友。」斐濟駐上海總領事館總領事陳玉茹表示，此次的代表團成員來自不同的國家和地區，每個地方的情況可能有所不同，但每個人都希望能尋覓到合作新機遇。

在法國巴黎大區工商會駐中國代表處總代表遊行看來，縣區是中國經濟的重要基礎，這次縣區的走訪對他們來說意義重大，可從地方發展中瞭解中國經濟發展的韌性，「不僅是經濟上的，還有人文歷史和自然環境方面的瞭解」。

2023年，浙江提出要加快打造高能級開放之省，實施「地瓜經濟」提能升級一號開放工程。如何打造更具韌性、活力、競爭力的「地瓜經濟」，讓地瓜的藤蔓伸向四面八方、全球各地？

在寧波市貿促會相關負責人看來，小塊頭，也有大能量，這是浙江縣域經濟的生動詮釋，作為中外工商界開展經貿交往的重要橋梁紐帶，2023年其將立足寧波縣域產業特點，開展服務外資企業行動，讓國際經貿代表走進枝繁葉茂的縣域，提升國際經貿交流合作成效。

「境內涉外機構和商協會是助力『地瓜經濟』提能升級的重要資源。」浙江省貿促會副會長林煒表示，希望通過此次活動釋放積極信號，突出浙江省地方經濟的承載力、虹吸力、輻射力，讓外方更有信心看到浙江實力，既把涉外資源引進來強浙江，也鼓勵浙企走出去闖天下。