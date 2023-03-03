陸貨物通關優化 耗時大減

進出口貨物整體通關時間更短、進出口環節費用更低、辦理進出口手續更便利……中國大陸海關總署黨委委員、辦公廳主任趙增連日前表示，近年來，海關促進跨境貿易便利化有關工作已經取得實質性成效。

新華社報導，趙增連日前在國新辦記者會表示，優化口岸營商環境備受關注，近年來，海關總署落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，對標國際先進水平，不斷深化「放管服」改革，會同有關部委和各地政府圍繞優流程、提效能、降成本等方面，開展了促進跨境貿易便利化專項行動。

相關成效主要表現在三個方面，趙增連說，一是進出口貨物整體通關時間更短。2022年，大陸全國進口、出口貨物整體通關時間分別為32.02小時和1.03小時，比2017年縮短67.1%和91.6%。

二是進出口環節費用更低。據有關部門測算，僅沿海港口引航機構減費這一項，每年可為有關企業節省大概人民幣3.2億元費用。目前，中國港口收費水平低於日本、新加坡等周邊國家，大大低於歐美國家的港口收費水平。

三是辦理進出口手續更便利。截至目前，國際貿易「單一窗口」與30個部門系統對接，上線22大類819項服務，註冊用戶620餘萬家，日申報業務量多達1700萬票，基本實現口岸執法服務功能全覆蓋，滿足企業「一站式」業務辦理需求。