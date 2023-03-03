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陸汽車市場加溫

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國汽車流通協會3月1日發布最新一期汽車消費指數：2023年2月份汽車消費指數為74.6，高於上月。

中新社報導，中國汽車流通協會稱，今年年初，疫情的影響進一步淡化，汽車市場逐漸恢復了正常走勢，前期疫情抑制的購車需求在今年逐步得到釋放。隨著宏觀經濟整體向好發展，消費者的消費信心持續穩定恢復，促進了汽車市場活躍度的提升。進入3月，隨著氣溫的回升，汽車銷售市場也步入銷售旺季，各種促銷政策頻出，將促進汽車銷量穩步提升。此外，3月也是第一季度的收尾，經銷商為了完成任務目標會開展促銷衝量活動，加之3月有效銷售時間多於2月等原因，綜合來看3月汽車銷量將持續增長。 　從構成汽車消費指數的分指數看，2023年2月需求分指數為73.3，高於上月，預期2023年3月購車需求會有所增長。按照歷年的汽車銷量走勢，3月也是一年中的汽車銷售旺季，各地的促銷政策和促銷活動頻出，隨著宏觀經濟向好發展，消費者的消費信心也逐步回升，多種因素促進購車需求增長。2023年2月入店分指數為75.8，高於上月，預期2023年3月入店購車人數會有一定程度增長。2023年2月購買分指數為77.6，高於上月，預期2023年3月的汽車購買情況會持續向好。

指數 疫情

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