上海展現復甦 今年展覽約50場

進博會主會場國家會展中心（上海）2日發布了今年的展覽「排片表」，其首展將於3月開啟。按目前統計，這個大陸國家級會展平台2023年預計舉辦各類展覽約50場，全年辦展規模將超過530萬平方公尺。

中新社報導，上海會展企業正摩拳擦掌迎接行業的全面復甦。上海市副市長華源在之前舉辦的上海市商務工作會議上表示，對於會展人來說，過去幾年是極不平凡的，但大多數人的信心和鬥志沒有丟。

據大陸國家會展中心（上海）總裁寧風介紹，今年國家會展中心（上海）的展會呈現規模大、品質高、新展多三個特點，中紡聯春秋季聯展、醫療器械展、旅博會、工博會等產業鏈高度聚集的超大規模的專業性品牌展會都會如期舉辦，並將首次舉辦焙烤展、碳博會、慕尼黑電子展等近10場新展。 上海會展業龍頭企業上海市國際展覽（集團）有限公司（國展集團）今年將在大陸國內外推出一系列重磅展會，包括第二十屆上海國際汽車工業展覽會，首屆上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會，以及俄羅斯消費品展、印尼亞洲軌道交通展、泰國綠色技術展等。 上海市貿促會副會長、國展集團董事長顧春霆稱，國展集團將為加速推動上海會展市場復甦、推動上海會展業新一輪高質量發展貢獻更大的力量。

上海會展產業鏈上下游的企業已蓄勢待發，而市、區兩級行業主管部門也推出優化扶持政策，全力創造良好的市場營商環境，為上海建成國際會展之都保駕護航。 1月，上海市政府印發《上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案》，支持會展行業恢復重振，支持各類展會加快復展，對2023年在滬舉辦的對外經濟技術展覽會給予補貼，支持會展行業提升能級，對引進具有全球影響力的權威機構認證的展覽項目給予補助。

浦東新區是上海會展業重鎮，區內有四家重點會展場館——以展覽為主的新國際博覽中心、世博展覽館，以會議為主的世博中心、張江科學會堂。新年伊始，浦東商務委、浦東貿促會圍繞吸引品牌集聚、強化服務保障、提昇便利化服務方面發佈10項舉措，為有意向來浦東舉辦的各類會展活動提供最佳的場館選擇和優質高效的個性化服務，推動浦東會展業高質量發展。

展館場地預定火爆顯示上海會展業積蓄3年的能量將在今年春天綻放。根據上海市商務委消息，截至2月，從上海主要展館的檔期預定情況來看，年內計劃舉辦展會近300場，展覽面積超1400萬平方公尺，其中，10萬平方公尺以上大型展會38個、展覽面積超700萬平方公尺，達到2019年的八成以上。

可預見，今年上海將迎來一個火熱的會展年。