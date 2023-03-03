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2月成交近萬宗 廣州二手住宅交易熱絡

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

據了解，2月廣州二手住宅網簽近萬宗，創下2021年6月以來新高。

中新社報導，廣州市房地產中介協會日前發布的統計數據顯示，2月廣州市二手住宅共網簽9938宗、96.22萬平方公尺，環比分別增長78.68%、74.63%。 　　

從成交區域來看，中心城區中的海珠區網簽面積為1.57萬平方公尺，環比增長95.56%。越秀區和黃埔區網簽面積環比增長幅度次之，荔灣區和天河區也有超過五成的增長。外圍區域中，南沙區、花都區網簽面積環比增長超過一倍，增城區和從化區超過八成，番禺區也有近七成的增長。 　　

該協會分析，宏觀經濟恢復勢頭強勁、消費市場復甦的大背景下，潛在購房群體對未來收入、就業預期逐漸恢復信心，促使置業者購房熱情明顯升溫，春節前尤其是2022年以來積壓的購房需求陸續釋放。 　　

此外，從面積區間構成方面看，60平方公尺以下、60至90平方公尺和90至120平方公尺所占比例環比均有所增長，120平方公尺以上所占比例環比下降，反映剛需購房群體需求修復速度更快。

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