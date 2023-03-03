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大陸工信部：全面推進6G技術研發

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸工業和信息化部部長金壯龍3月1日在國務院新聞辦記者會上說，將加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。

中新社報導，金壯龍在談到現代化產業體系時說，要前瞻布局未來產業。未來產業是搶抓新一輪科技革命和產業變革的機遇，實現引領發展的重要切入點。 　　

大陸工信部將研究制定未來產業發展行動計劃，加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。同時也鼓勵地方先行先試，加快布局未來產業。 　　

對於6G，金壯龍介紹說，工信部不斷總結5G發展經驗，支持產業界組建了IMT2030（6G）工作組，為產業界、研究機構、基礎運營商等搭建產學研用平台，加強國際合作和交流，加強技術研發。 　　

此次記者會還介紹了大陸5G網路建設方面的情況。據介紹，大陸已建成了全球規模最大、技術領先的5G網路。5G基地台超過231萬個，覆蓋大陸所有地級市、所有縣城城區。5G網路供給能力隨著應用、設施的不斷完善也不斷提升，對構建涵蓋系統、晶片、終端的完整產業鏈發揮了重大引領作用。　　

記者會 基地台

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