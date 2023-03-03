海南將推15舉措 提升對東南亞開放水平

海南自貿港正在構建中國大陸企業進入東南亞等境外國家和地區的總部基地，及東南亞等境外國家和地區企業進入中國大陸市場的總部基地（簡稱兩個總部基地）。中共海南省委自由貿易港工作委員會辦公室3月1日向社會各界公開徵求《支持兩個總部基地建設的核心政策舉措》（簡稱舉措）的意見。根據該《舉措》，海南將在稅收、進出口管理、人員往來等15個方面對東南亞等境外國家和地區提升開放度。

中新社報導，《舉措》明確，支持東南亞等境外國家和地區投資的外資企業，享受海南自貿港企業所得稅15%優惠政策。支持東南亞等境外國家和地區公民、東南亞等境外國家和地區投資的外資企業工作人員，享受海南自貿港個人所得稅15%優惠政策。

零關稅是海南自貿港的重要制度設計，海南將適時擴大零關稅清單享惠商品範圍，推動東南亞等境外國家和地區的優勢產品進入零關稅清單。

此外，海南還支持東南亞等境外國家和地區企業享受加工增值免關稅政策。支持東南亞等境外國家和地區投資企業自主選擇適用海南自貿港加工增值政策或《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）協定政策。

海南支持東南亞等境外國家和地區企業享受新增境外直接投資所得免徵企業所得稅政策。對東南亞等境外國家和地區在海南自貿港設立的旅遊業、現代服務業、高新技術產業企業，符合條件的，其2025年前新增境外直接投資取得的所得，免徵企業所得稅。

為便利人員往來，海南將實施更加便利的免簽入境措施。逐步推動東南亞等境外國家和地區人員以商貿、訪問、探親、就醫、會展、體育競技等事由申請免簽入境海南。推進實施東南亞等境外國家和地區旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽政策。