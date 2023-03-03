快訊

深夜地牛翻身！0:48宜蘭規模4.9地震 最大震度4級

海南將推15舉措 提升對東南亞開放水平

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海南自貿港正在構建中國大陸企業進入東南亞等境外國家和地區的總部基地，及東南亞等境外國家和地區企業進入中國大陸市場的總部基地（簡稱兩個總部基地）。中共海南省委自由貿易港工作委員會辦公室3月1日向社會各界公開徵求《支持兩個總部基地建設的核心政策舉措》（簡稱舉措）的意見。根據該《舉措》，海南將在稅收、進出口管理、人員往來等15個方面對東南亞等境外國家和地區提升開放度。

中新社報導，《舉措》明確，支持東南亞等境外國家和地區投資的外資企業，享受海南自貿港企業所得稅15%優惠政策。支持東南亞等境外國家和地區公民、東南亞等境外國家和地區投資的外資企業工作人員，享受海南自貿港個人所得稅15%優惠政策。

零關稅是海南自貿港的重要制度設計，海南將適時擴大零關稅清單享惠商品範圍，推動東南亞等境外國家和地區的優勢產品進入零關稅清單。 　　

此外，海南還支持東南亞等境外國家和地區企業享受加工增值免關稅政策。支持東南亞等境外國家和地區投資企業自主選擇適用海南自貿港加工增值政策或《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）協定政策。

海南支持東南亞等境外國家和地區企業享受新增境外直接投資所得免徵企業所得稅政策。對東南亞等境外國家和地區在海南自貿港設立的旅遊業、現代服務業、高新技術產業企業，符合條件的，其2025年前新增境外直接投資取得的所得，免徵企業所得稅。

為便利人員往來，海南將實施更加便利的免簽入境措施。逐步推動東南亞等境外國家和地區人員以商貿、訪問、探親、就醫、會展、體育競技等事由申請免簽入境海南。推進實施東南亞等境外國家和地區旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽政策。　　

東南亞 免簽

延伸閱讀

這8地區居民注意！廢棄塑料突起火冒濃煙 南市環局提醒閉窗、戴口罩

明晨最冷！ 竹苗低溫特報 周末再一波冷空氣 雨區曝光

中共首艘兩棲攻擊艦海南艦等4艦赴西太平洋戰訓

大陸冷氣團發威！ 竹苗低溫特報 今晚明晨低溫下探10度

相關新聞

美將全面封殺TikTok

美國眾議院外交委員會1日以24票對16票通過，授權全面禁止TikTok用於美國所有設備。路透稱，這是美國在社交媒體應用領...

吉利內燃機獲沙國油商入股

大陸汽車企業吉利汽車將與雷諾汽車合資新公司開發內燃機，而該公司獲得全球最大石油公司沙烏地阿拉伯石油公司入股。據吉利汽車2...

上海展現復甦 今年展覽約50場

進博會主會場國家會展中心（上海）2日發布了今年的展覽「排片表」，其首展將於3月開啟。按目前統計，這個大陸國家級會展平台2...

兩國雙園 助攻福州擴大對外開放

隨著今年1月中國—印尼經貿創新發展示範園區的獲批設立，中印尼「兩國雙園」項目建設迎來新機遇，成為福州市擴大對外開放的新引...

理想汽車全力衝市占

大陸造車新勢力之一的理想汽車執行長李想2日在記者會上宣布理想汽車計畫，他指出理想汽車的目標是2027年要佔據人民幣20萬...

陸貨物通關優化 耗時大減

進出口貨物整體通關時間更短、進出口環節費用更低、辦理進出口手續更便利……中國大陸海關總署黨委委員、辦公廳主任趙增連日前表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦