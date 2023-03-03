2月中國倉儲指數激升 反映企業向好
中國物流與採購聯合會2日公布數據顯示，2月份中國倉儲指數為56.3%，較上月上升13.1個百分點，升幅顯著，創兩年多來新高，反映出倉儲業務活動明顯活躍，行業回暖向好運行。
中新社報導，2月，中國倉儲指數大幅回升至榮枯線上，業務量、業務利潤、期末庫存、平均庫存周轉次數等主要分項指數均有顯著回升。其中，業務量指數為59.1%，較上月上升22.8個百分點。指數重回榮枯線上，升幅顯著，反映出隨著春節假期因素影響的消退，企業生產經營活動復甦，市場需求快速釋放，倉儲業務活動表現活躍。
同期，業務利潤指數為53.7%，較上月上升15.5個百分點，重回榮枯線上，表明在業務量大幅回升的背景下，倉儲企業盈利情況較前期有所好轉。
2月，平均庫存周轉次數指數為55.3%，較上月上升16.5個百分點，時隔四個月再次回到榮枯線上，而且本月升幅顯著，反映出在需求回升、物流通暢、倉儲業務活動活躍的背景下，商品周轉效率大幅提高。期末庫存指數為60.4%，較上月上升12.4個百分點，創近年來新高，反映出企業預期向好，備貨積極性高漲，倉儲環節入庫量明顯高於出庫量，庫存水平顯著上升。
分析認為，後期來看，業務活動預期指數連續回升，反映企業信心增強，在經濟運行全面回升向好背景下，倉儲行業也保持向好發展。
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