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兩國雙園 助攻福州擴大對外開放

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸和印尼推進「兩國雙園」發展，成福州擴大對外開放新引擎。圖為位於福州福清市的元洪投資區，被確定為中印尼兩國雙園項目中方合作園區。（中新社）
中國大陸和印尼推進「兩國雙園」發展，成福州擴大對外開放新引擎。圖為位於福州福清市的元洪投資區，被確定為中印尼兩國雙園項目中方合作園區。（中新社）

隨著今年1月中國—印尼經貿創新發展示範園區的獲批設立，中印尼「兩國雙園」項目建設迎來新機遇，成為福州市擴大對外開放的新引擎。

中新社報導，2日，由福建省委常委、福州市委書記林寶金率領的福州經貿交流代表團結束了印尼、馬來西亞、菲律賓等東南亞三國行。林寶金指出，此次東南亞三國行主要是深化落實一帶一路倡議，用好「兩國雙園」中方園區、福建自貿區等重大平台優勢，努力打造與東協國家經貿交流合作的新重鎮。 　　

今年是一帶一路倡議提出10周年。作為共建一帶一路的旗艦項目，中印尼「兩國雙園」項目為福州與東南亞經貿合作構建了新平台。

推動中印尼「兩國雙園」項目合作，是福州此次東南亞三國行的主要任務。在印尼—福州經貿對接會上，福州經貿交流代表團重點推介兩國雙園項目，雙方達成了用好兩國雙園重大平台，在海洋漁業、礦業開發、基礎設施建設、文化旅遊等領域加強全方位合作的共識；福州還現場集中簽約15個項目，總投資216億元（人民幣，下同），涉及食品、清潔能源、新型材料、紡織等多個領域。 　　

目前，作為中印尼兩國雙園項目中方園區的福州市福清元洪投資區，正瞄準印尼豐富的海洋漁業資源，推動盛田、宏龍、宏東、天馬等一批龍頭企業走出去，加快引進春申集團亞尼加咖啡、金絲燕食品等優勢企業；立足食品產業基礎，持續打造產業集群。據福州市商務局透露，園區現已對接推進保羅（元洪）食品產業園等27個重點產業鏈項目，總投資332億元。

在兩國雙園項目建設跑出加速度的同時，福州開通中歐班列、中老班列。福建自貿試驗區福州片區管委會副主任梁勇表示，「閩都號」中歐班列的開行，打通了福州沿海及周邊地區直達俄羅斯、中亞五國及德國漢堡等歐洲陸路的快捷通道，擴大了與一帶一路沿線國家的往來合作。 　　

在海上，福州江陰港已開通航線66條，其中絲路海運航線13條。絲路海運與中歐班列、中老班列並行，推進海絲、陸絲無縫銜接，為福州開闢一條條國際物流新通道，助力福州穩外貿、拚經濟。 據福州市商務局介紹，2022年，福州出口2564.6億元，同比增長16.6％，分別高於大陸全國、福建全省6.1和4.3個百分點；實際利用外資11.04億美元，位居福建省第二；外派勞務17200多人次，規模首次居福建首位、大陸省會城市首位。　　

印尼 福建 一帶一路

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