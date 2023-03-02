傳Google中國裁員 發放賠償大禮包：N+9+股票

集微網消息，昨日3月第1天，網上流傳出一份Google中國研發中心裁員的消息引發關注。

據Redian報導，經多位相關人士確認，Google確實已經敲定了中國研發中心裁員調整一事。

但嚴謹一點來說賠償應該是N+1+9+加股票，外加年假折現，以及3w+現金補償與員工醫療保險。還有說法是給了3個月緩衝期，也就是這3個月內如果沒找到工作，應該工資照發，社保照交，但是不知道這是否和N+9衝突。

據碼農突圍報導，一些知情人士表示，在Google此次裁員中，美國灣區那邊一些年收入超過50萬美元的員工透露他們被解雇了。相信Google可能會借此機會，解聘更多高職級或高薪員工，以重新設定薪酬標準，「國內這邊，也是裁一些高職級或高薪員工，成本太高了。可以有效地降本增效」。

1月份，Google宣布將裁員約1.2萬人。一些員工甚至是在無法訪問公司系統之後才發現自己丟掉了工作。Google母公司Alphabet首席執行官的皮查伊強調，裁員是經過慎重考慮後的結果。他強調：裁員的程序不是隨機的。

全球範圍其他國家裁員依照當地法律和慣例，進行合理賠償。其補償方案包括，60天的緩衝期，用於給大家找工作。被裁員工將獲得相當於16周工資的遣散費，此外，員工工作每滿一年，將獲額外兩周工資補償。