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外國研究所：中國在關鍵新興技術領域領先美國

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該報導稱，儘管美國在高性能計算、量子計算、小型衛星和疫苗方面的研究處於全球領先地位，但它排名第二。 圖／美聯社
該報導稱，儘管美國在高性能計算、量子計算、小型衛星和疫苗方面的研究處於全球領先地位，但它排名第二。 圖／美聯社

集微網消息，日前一家安全研究所在追蹤國防、太空、能源和生物技術後表示，西方民主國家在全球研究產出競爭中逐漸失利，中國在44項關鍵和新興技術中的37項中遙遙領先。據路透社報導，澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）出具了一項由美國國務院資助的研究，結果表明，在某些領域，全球排名前十的研究機搆全部位於中國。

在機搆所跟蹤的44項技術中，中國科學院大多排名第一或第二，涵蓋國防、太空、機器人技術、能源、環境、生物技術、人工智能（AI）、先進材料和量子技術。

該報導稱，儘管美國在高性能計算、量子計算、小型衛星和疫苗方面的研究處於全球領先地位，但它排名第二。

報告敦促各國政府加大研究投資，並指出，西方民主國家正在失去全球技術競爭，包括科學和研究突破的競賽。

報告還提到，在政府計劃下，中國在高影響力研究領域取得了驚人的領先地位。報告稱中國可能會在10個領域出現壟斷，包括合成生物學，中國產生了所有研究的三分之一，以及電池、5G和納米製造。

該報告呼籲民主國家更頻繁地合作以創建安全的供應鏈，並迅速追求戰略性關鍵技術升級。

太空 美國

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