兄弟終成對手 榮耀CEO趙明：我們就是要超越華為

榮耀CEO趙明在MWC上，並不避諱競爭對手，多次提及蘋果、三星、華為。而在談論華為時，趙明說：「我們就是要超越華為，成為新的標竿。」

每日經濟新聞報導，2020年末，榮耀正式從華為剝離。總裁任正非在送別會上深情而又嚴厲地勉勵榮耀員工：「未來我們是競爭對手，我們對你們不會客氣的，你們要做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。」

不到三年時間，榮耀就選擇了直面與華為的競爭。

趙明表示，某種程度上，競爭對手也是最佳的老師，今天行業內最好的5G標準，接收的信號質量、通信質量，還是華為Mate40 Pro，榮耀就要打破這個，成為新的標竿。「我們也期待未來還有人做得比我們更好，那就給我們動力往前走。」

趙明也談了榮耀這兩年的變化：獨立後的第二年（主要指2022年），榮耀的狀態是蓄勢蓄力，這個階段可能還有華為的影子，但每個企業都有自己成長發展的道路，對於以前一定是繼承和發展。

但在2023年，榮耀的產品就到了「勝於藍」的時候，今年開始帶來的摺疊屏和Magic5系列，大家可以看到這種巨大理念上的差異。

在趙明看來，目前智慧手機產業需要更多創新，需要更多的公平競爭帶來新的壓力，一個人獨行的時候是乏力的，榮耀希望用這樣一種方式讓整個行業更加熱鬧，例如讓三星在摺疊屏技術、拍照技術、續航等許多方面，對榮耀進行反擊。

「彼此挑戰，相當於另外一種互相鼓勵。」趙明也提到，華為是非常大的體系，這個體系在工業能力、創新能力、管理、流程、理念等方面非常強大，對於榮耀來講目前只是聚焦消費電子方面，提供手機、平板、筆記型電腦、穿戴等設備解決方案。

在海外市場的聲勢和口碑方面，趙明坦言，「還遠遠不敢說達到華為先前的水平。」他表示，榮耀在歐洲市場還是起步的狀態。對於榮耀而言，經過兩年多的發展，進入第三年的時候，在產品領域具有更好的準備度，但從整個市場發展來講，它需要一定的戰略耐心。

不過，對於目前的競爭態勢，趙明依舊充滿信心。他說，「2023年對於榮耀來講，一定要樹立在最頂級的高階旗艦手機上與最強的競爭對手去掰手腕的目標。我們要在續航、通信、拍照、屏幕顯示、AI智能化等許多方面贏得與最強對手的競爭，不管它是華為還是蘋果。」