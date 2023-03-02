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榮耀手機宣佈 重回歐洲市場

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集微網消息，在國內成為市場份額排名第二的手機廠商之後，榮耀將目光轉向海外。2月28日，榮耀CEO趙明在西班牙巴塞羅那接受財新等採訪時表示，2022年是榮耀手機獨立後出海的元年，2023年將是其進入歐洲市場的元年，希望未來幾年，每年都能在歐洲實現繙番成長。

2月27日，榮耀全新一代旗艦產品Magic5系列在MMC2023上正式發佈，並將折曡旗艦榮耀Magic Vs帶到海外市場。

近日，知名推特科技泄密者Teme發推文評選出MWC 2023上最值得期待的手機榜單，榮耀包攬亞軍和季軍，榮耀Magic 5 Pro位列第二，榮耀Magic Vs位列第三。

“當榮耀進入歐洲的時候，我們選擇了一條正確而艱難的道路：最難的旗艦機和高端市場的競爭，這是難上加難。與最強的對手在它最強的市場上進行PK，無論是什麽結果，都是對我們整個體系能力提升的巨大推力，這個戰略我們一定會堅持下去。”據騰訊數碼採訪，趙明表示。

而趙明口中所謂的艱難道路，是單價600歐元的智能手機市場。據悉，榮耀發佈的旗艦手機Magic5和Magic5 Pro，售價分別為899歐元（約合人民幣6609元）和1199歐元（約合8814元），折曡屏手機Magic Vs全球售價1599歐元（約合11755元）。而在相對發達的中歐地區，一台手機的定價超過了他們半月收入

（校對/張傑）

西班牙 月收入 人民幣

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