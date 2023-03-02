養老金是否夠用？中國官員稱保險基金運行穩健

前中國央行行長周小川日前說，中國現有的養老金基礎並不太好，未來要靠個人養老金補充。中國人社部官員今天稱，養老保險基金運行穩健，但也表示，會適時調整個人養老金繳費上限。

界面新聞報導，中國國務院新聞辦公室上午就就業和社會保障工作情況舉行發布會。

隨著老齡化時代來到，中國養老金是否夠用引發外界關注。周小川日前在一場論壇中表示，由於高齡化，養老金資金儲備很容易有缺口，國家統籌安排的養老金只能「保基本，不會太高」。

人力資源和社會保障部部長王曉萍今天在記者會上說，這些年來，養老保險制度改革穩步推進，覆蓋範圍持續擴大，基金收入持續增加，制度運行總體平穩。

她強調，企業職工基本養老保險基金全年收支基本平衡。為解決基金分布不均的結構性矛盾，去年全國統籌制度啟動實施，在全國範圍內統一調劑基金，調劑力度更大；此外，中央財政補助繼續增加，也有長遠儲備機制，「我明確告訴大家，我國養老保險基金運行穩健。」

中國在去年11月25日開始在36個先行城市啟動實施個人養老金制度，作為當前基本養老保險的補充制度，採政府政策支持、個人自願參加、市場化經營。實施3個月以來，參加人數達到2817萬人。

周小川2月25日在「第5屆全球財富管理論壇」上曾說，中國新推出的個人養老金制度，從社會上的討論來看是好的，但激勵機制偏弱。

人力資源和社會保障部副部長李忠今天在記者會上表示，目前，個人養老金每年繳費上限是人民幣12000元（約新台幣5萬2800元），以後會適時調整繳費上限。

他並表示，當局已經批准了137支公募基金、19個商業養老保險、18支理財產品、465個儲蓄存款等個人養老金投資產品。參加人可以根據自己的投資偏好自主選擇。隨著制度實施，投資產品還會進一步豐富。