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大基金二期新動作！攜手湖北國資入股長江存儲

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大基金二期新動作，攜手湖北國資入股長江存儲。聯合報系資料照片
大基金二期新動作，攜手湖北國資入股長江存儲。聯合報系資料照片

「大基金二期」又有新動作，根據大陸國家市場監督管理總局旗下企業信用信息公示系統顯示，大陸記憶體晶片大廠長江存儲股東結構，新增國家積體電路產業投資基金二期、長江產業投資集團，及湖北長晟發展等股東。

股權穿透顯示，除大基金二期外，長江產業投資、湖北長晟發展背後大股東分別為湖北省國資委和武漢市國資委。

科創板日報報導，長江存儲相關人士表示，目前未收到相關信息。

國家企業信用信息公示系統顯示，國家集成電路產業投資基金目前已出資人民幣136億元，國家集成電路產業投資基金二期認繳出資129億元，出資方式均為貨幣+股權。

南華早報報導，值得注意的是，長江存儲已遭美國技術制裁，一度傳出大幅削減生產設備訂單以及裁員，在武漢第2家晶圓廠的建廠計畫確定推遲。

長江存儲於2016年7月26日在武漢東湖新技術開發區登記成立，主要產品以NAND Flash快閃記憶體為主。2022年4月19日，長江存儲宣布推出UFS 3.1通用快閃記憶體UC023。

IT之家報導，長江存儲的多數快閃記憶體主要用於製造消費級固態硬碟（SSD），主要面向大陸市場，客戶包括領先的存放裝置製造商聯想、江波龍、金泰克和威剛。此外，長江存儲還推出了自己的品牌致態，直接面向消費者銷售固態硬碟。

調研公司Counterpoint Research先前數據顯示，2019年首次投產64層NAND快閃記憶體時，長江存儲在全球快閃記憶體市占率為1.3%。之後迅速上升，2021年達到4.8%。Counterpoint Research預計，2023年可達到約6%。

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