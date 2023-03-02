花旗高層：客戶正將供應鏈從大陸轉移出去 趨勢將持續數年

花旗集團歐洲、中東和非洲業務的首席執行官David Livingstone指出，該集團的客戶正將供應鏈從中國大陸轉移出去，這種趨勢可能至少會持續幾年。

彭博報導，David Livingstone指出，他們對大陸仍保持積極的態度，但自新冠病毒大流行以來一直在進行的全球供應鏈重構，正在烏克蘭戰爭後加速進行。

他說：「這將是一個多年、幾十年的趨勢，我們看到墨西哥、越南等地將顯著受惠」。此外，他也預估晶片產業也將從大陸轉移出去。

報導提到，中美之間不斷擴大的貿易衝突促使企業重新思考在電子行業幾十年歷史的供應鏈，世界對亞洲國家的依賴，在新冠「清零」年代變得非常明顯，當時北京的限制措施，幾乎切斷了從智慧電話到汽車的一切行業的供應鏈。

中國美國商會1日發布「2023年中國商務環境調查報告」顯示，逾四成在大陸發展的美企表示，對大陸前景持悲觀態度，僅約有45%將大陸列為其近期全球投資計劃的三大投資重點，低於去年的60%。這也是過去25年，大陸首次不再被中國美國商會大多數會員公司視為前三大市場。

如同高盛和摩根大通等公司限制 ChatGPT，David Livingstone表示花旗在關鍵系統架構依賴 ChatGPT 還為時過早。「我不認為我們可以預測它一定是未來。儘管人工智慧的預測工具可能在銀行業來說有一定用途。如果要用它來寫程式，它真的能寫出比現有人員和系統更好的程式嗎？」