台企扎根昆山增資項目達2,631個 總投資超692億美元

昆山市台辦發布，截至2023年1月底，累計批准台資項目5,805個，其中增資項目2,631個，投資總額692.72億美元，註冊資本358.01億美元。代表台資企業持續看好昆山、扎根昆山的信心和決心不減。

蘇州新聞網報導，近年來，昆山台企紛紛透過開展工業互聯網建設，切實提升企業自身製造能力和管理水準，有效實現降本提質增效，走出了一條屬於自己的數位化升級實踐路徑。

建大橡膠不斷用新技術、新產品增強行業引領帶動作用，與高校開展產學研合作，建立研究生工作站，共同進行輪胎開發新技術研究，部分成果直接應用到高階輪胎的開發和生產領域。

建大橡膠總經理林建良自豪地表示，目前建大橡膠已經有兩項技術要求寫進「國家標準」，引領了整個行業的提質增效。

台商所想，昆山所系。昆山市台辦、工信等部門問需於台企，聚焦電子信息、光電顯示、汽車零部件等台資集聚產業，結合技術、市場及專業力量，有針對性地組織沙龍、對接會、政策宣講會、診斷會等，成立總規模達人民幣50億元的台商發展基金，幫助台資企業緊緊跟上智慧化改造和數位化轉型的步伐。

目前，昆山台企累計完成改造項目超600個、投資額超人民幣70億元，台資企業創新力和競爭力實現整體躍升。

作為昆山市外資單體投資最大產業專案，增資18億美元的昆山友達光電低溫多晶矽二期項目已正式啟動，這也開啟了友達光電衝刺投資額、產出規模「雙百億級」的新征程。

友達光電董事長彭雙浪表示，昆山友達光電之所以取得快速發展，一個重要原因就是昆山以及昆山開發區為企業打造了國際一流的發展環境。正是在這樣優越的環境下，友達光電已發展成為全球製程技術及生產設備最先進、良品率最高的低溫多晶矽面板企業。

2月23日，在蘇州市重點產業項目開工暨銀企對接活動上，總投資4.9億美元的昆山群啟科技高階IC基板專案開工，該專案將進一步加速企業完成晶片模組原材料、零部件自主可控化的進程，助力昆山成為積體電路產業供應鏈重要聚集區。全面達產可實現年產值約人民幣23億元，推動新一代電子資訊產業創新集群加速發展、厚積成勢。

昆山群啟科技財務長楊鴻輝指出，昆山不斷創新服務理念，延伸服務內涵，彰顯服務溫度，為企業發展提供了低成本、便利化、全要素、開放式的最優空間。

總投資4.9億美元的群啟科技高階IC基板項目，和友達光電集團加碼18億美元投資，擴充昆山友達光電第六代低溫多晶矽液晶面板產能，在日前上榜「江蘇省2023年重大專案名單」裡。

昆山聚焦「2+6+X」新興產業布局，打造資訊信息和裝備製造兩個主導產業，新顯示、新智造、新醫療、新能源、新材料、新數位六大新興產業，先進計算、智慧穿戴、智慧型機器人、生命健康、智慧網聯新能源汽車等一批先導產業。透過產業結構不斷優化，昆山戰略性新興產業產值邁上人民幣6,000億元台階。

對於這一新賽道，昆山台企紛紛行動，其中仁寶、揚皓、富翔精密等台資企業已開始著手AR、VR相關產品的試生產，福立旺更是在該領域深耕已久。

福立旺相關負責人表示，數年前公司就預判可穿戴終端未來會大賣，於是超期布局、搶先發力，目前應用於AR、VR的精密金屬零部件處於送樣階段。

與此同時，昆山台企還試水新能源領域，並紛紛轉型研發和生產混合動力汽車與純電動車的電子系統部件，積極與大陸汽車公司接洽，尋求配套機會。昆山市台協會常務副會長、六豐機械特助蔣玉蘭表示，公司在持續保持跟傳統車企親密合作的同時，也在新能源車領域開疆拓土。去年，公司輪圈事業群營收年增20%以上。

在昆山92家重點台資企業中，62家企業有針對新產業、新賽道的投資計畫，其中30家明確計畫投資超過人民幣30億元，主要用於布局新能源汽車、汽車電子、元宇宙產業、智慧製造等領域。

企業的發展壯大離不開政府的服務支持。昆山市台辦相關負責人表示，接下來，圍繞元宇宙、新能源、新基建等方向，將聯合相關部門著力破解招商模式單一化、惠企政策趨同化、企業需求多樣化等難題，不斷擦亮「昆如意」營商服務品牌，大力引導在昆台資企業積極搶抓新一輪創新發展的「上升期」和「風口期」，全力以赴打造台商台胞投資創業「首選地」。