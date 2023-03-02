蔚來披露2023年銷量目標：每月3萬台，實現盈虧平衡

集微網消息，在國內成為市場份額排名第二的手機廠商之後，榮耀將目光轉曏海外。2月28日，榮耀CEO趙明在西班牙巴塞羅那接受財新等採訪時表示，2022年是榮耀手機獨立後出海的元年，2023年將是其進入歐洲市場的元年，希望未來幾年，每年都能在歐洲實現繙番成長。

2023-03-02 14:28