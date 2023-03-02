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蔚來披露2023年銷量目標：每月3萬台，實現盈虧平衡

集微網／ 集微網

集微網消息，蔚來汽車董事長李斌在蔚來2022年第四季度財報電話會上表示，蔚來汽車全年銷量目標相比去年繙倍，這將有利於毛利率提升。

李斌指出，如果原材料價格按目前趨勢達到公司預期的下降速度，將不改變2023年Q4蔚來品牌實現盈虧平衡的目標。李斌透露，NT2產品全部發佈後，可將所有產品分為三類：ET5+ET5 Touring+ES6，目標月銷20000台；ET7、ES7、ES8，合計目標月銷8000-10000台左右；EC6、EC7月銷1000-2000台。目前的產品組合可支持每月30000台的銷量目標。“如果原材料價格按目前趨勢達到我們預期的下降速度，我們不改變2023年Q4蔚來品牌實現盈虧平衡的目標。”李斌預計，“碳酸鋰在Q4有機會下降到20萬/噸甚至更低。”

3月1日，蔚來在港交所發佈公告稱，全年的收入總額為人民幣492.686億元（71.433億美元），較上一年度增長36.3%；全年毛利為人民幣51.440億元（7.458億美元），較上一年度減少24.6%；全年的毛利率為10.4%，而上一年度為18.9%。其中，2022年全年的汽車銷售額為人民幣455.066億元（65.978億美元），較上一年度增長37.2%；毛利率為13.7%，而上一年度為20.1%。

（校對/）

人民幣 蔚來汽車 品牌

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