北交所上市公司175家 去年營收逾1300億元

根據北京證券交易所消息，截至2月28日，175家北交所上市公司均已披露2022年度業績快報，共實現營業收入1301.79億元（人民幣，下同），同比增長21.55%。

新華社報導，淨利潤方面，175家公司共實現淨利潤123.41億元，同比增長6.14%。其中162家公司實現盈利，盈利面達92.57%。

北京證券交易所相關負責人表示，在北交所上市公司中，北證50指數樣本公司發揮了龍頭企業引領作用，2022年合計實現營業收入754.21億元，同比增長43.89%；實現淨利潤74.14億元，同比增長27.44%，其營業收入和淨利潤分別佔北交所上市公司整體的57.94%和60.08%，成為北交所公司穩增長的「壓艙石」。

北交所統計顯示，截至目前，北交所175家上市公司累計公開發行募集資金348.69億元，平均每家公司融資大約2億元。上市後，已經有9家公司啟動再融資。從募集資金使用上看，北交所上市公司近八成募集資金投向綠色低碳、數位經濟、高端裝備製造、新材料等創新領域。

據介紹，作為創新型中小企業聚集地，目前北京證券交易所共有70家上市公司入選國家級專精特新「小巨人」企業名錄，佔北交所上市公司總數的40%。