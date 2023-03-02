北交所上市公司175家 去年營收逾1300億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據北京證券交易所消息，截至2月28日，175家北交所上市公司均已披露2022年度業績快報，共實現營業收入1301.79億元（人民幣，下同），同比增長21.55%。

新華社報導，淨利潤方面，175家公司共實現淨利潤123.41億元，同比增長6.14%。其中162家公司實現盈利，盈利面達92.57%。

北京證券交易所相關負責人表示，在北交所上市公司中，北證50指數樣本公司發揮了龍頭企業引領作用，2022年合計實現營業收入754.21億元，同比增長43.89%；實現淨利潤74.14億元，同比增長27.44%，其營業收入和淨利潤分別佔北交所上市公司整體的57.94%和60.08%，成為北交所公司穩增長的「壓艙石」。

北交所統計顯示，截至目前，北交所175家上市公司累計公開發行募集資金348.69億元，平均每家公司融資大約2億元。上市後，已經有9家公司啟動再融資。從募集資金使用上看，北交所上市公司近八成募集資金投向綠色低碳、數位經濟、高端裝備製造、新材料等創新領域。

據介紹，作為創新型中小企業聚集地，目前北京證券交易所共有70家上市公司入選國家級專精特新「小巨人」企業名錄，佔北交所上市公司總數的40%。

上市公司 北京 指數

延伸閱讀

五角大廈：至2027年無跡象顯示北京會突然侵台

美企買庫藏 狂砸1兆美元

今年配息難！開發金股東會紀念品從故宮碗變「不鏽鋼杯」

外資上週賣超93億元 調節玉山金、加碼群創友達

相關新聞

廣交會 4月15日起線上線下同步舉辦

根據2月28日舉行的第133屆廣交會推介會消息，本屆廣交會全面恢復實體展，擬於4月15日起分三個展期在線上線下同步舉辦。...

陸製造業PMI 攀十年新高

大陸國家統計局昨（1）日發布2月官方製造業採購經理人指數（PMI）為52.6，創下十年新高，並較1月上升2.5，高於市場...

維護陸玉米制種基地 須增科技投入

在全球糧食不安全形勢持續加劇背景下，大陸西北內陸著名的「河西糧倉」如何呵護好大陸最大的玉米制種基地？大陸全國政協委員、甘...

京津冀消費季啟動 3地千項活動

「2023年全國消費促進月暨京津冀消費季」2月28日晚在北京前門大街、天津南開古文化街碼頭、河北正定古城聯動開啟。京津冀...

九牧為樣板 林孝發：數智化推動製造業升級

位於福建泉州南安市的九牧集團智能馬桶燈塔工廠內一片漆黑，而生產線上機器人有條不紊地作業，5G專網的運輸車滿載生產物料靈活...

氣候變化 企業今年首要應對問題

德勤中國「2023綠色復甦」展望論壇2月28日在北京舉辦，發布的一項報告稱，超半數中國首席高管將氣候變化作為企業2023...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦