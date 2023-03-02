低碳轉型 大陸萬元GDP能耗降0.1%

大陸國家統計局2月28日發布的2022年國民經濟和社會發展統計公報顯示，2022年大陸萬元國內生產總值（GDP）能耗比上年下降0.1%，萬元GDP二氧化碳排放下降0.8%，節能降耗減排穩步推進。

新華社報導，大陸國家統計局副局長盛來運表示，2022年，在積極穩定經濟運行的同時，大陸全國上下堅定踐行綠水青山就是金山銀山的發展理念，大力推進美麗中國建設，加快推動發展方式綠色轉型，生態環境持續優化，綠色低碳生產生活方式加快形成。

盛來運介紹，能源低碳轉型持續深入，清潔能源生產較快增長，非化石能源消費佔比不斷提升。2022年，水電、核電、風電，以及太陽能發電等清潔能源發電量比上年增長8.5%；非化石能源消費量佔能源消費總量的比重為17.5%，提高0.8個百分點。

汙染治理成效繼續顯現，生態環境質量不斷改善。2022年，大陸全國339個地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）年平均濃度比上年下降3.3%。3641個國家地表水考核斷面中，水質優良（Ⅰ—Ⅲ類）斷面比率為87.9%，上升3個百分點。

生態安全屏障繼續鞏固。2022年，完成造林面積383萬公頃，其中人工造林面積120萬公頃；種草改良面積321萬公頃，新增水土流失治理面積6.3萬平方公里。