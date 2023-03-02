氣候變化 企業今年首要應對問題

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

德勤中國「2023綠色復甦」展望論壇2月28日在北京舉辦，發布的一項報告稱，超半數中國首席高管將氣候變化作為企業2023年將應對的首要問題之一。

中新社報導，德勤通過對24個國家2000多名首席高管的調研，完成《德勤2023首席高管可持續發展報告》。報告顯示，55%的中國首席高管將氣候變化作為企業2023年將應對的首要問題之一，明顯高於42%的全球平均水平。對於世界各國將採取足夠的措施來避免氣候變化的最壞影響，84%的中國首席高管感到比較或非常樂觀。

儘管如此，仍有54%的中國首席高管稱其一直或大部分時間會擔憂氣候變化問題。與全球首席高管相比，更多的中國首席高管認為可在實現全球經濟增長的同時解決氣候變化問題。 　　

德勤中國可持續發展與氣候變化主管合夥人謝安指出，全球經濟正進入復甦階段，此輪復甦告別高汙染、高耗能、高排放的「棕色復甦」老路，選擇走「綠色復甦」的道路，這已成為全球新共識，對促進經濟恢復和應對氣候變化起到雙贏作用。

謝安透露，根據德勤的研究預測，中國通過主動綠色轉型，在2050年將創造3800萬個崗位，這些崗位主要來自具有傳統經濟優勢和快速增長的低碳排放行業，綠色發展對就業和人才的促進將大大有利於經濟復甦。

北京 碳排放

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