九牧為樣板 林孝發：數智化推動製造業升級

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸全國政協委員林孝發對實體經濟、傳統製造業創新轉型升級等議題倍加關注。圖為九牧集團智能工廠。（中新社）
大陸全國政協委員林孝發對實體經濟、傳統製造業創新轉型升級等議題倍加關注。圖為九牧集團智能工廠。（中新社）

位於福建泉州南安市的九牧集團智能馬桶燈塔工廠內一片漆黑，而生產線上機器人有條不紊地作業，5G專網的運輸車滿載生產物料靈活穿梭，電子顯示螢幕實時顯示廠房運行情況。

中新社報導，這座實現了所有生產環節完全自動化和「零用工」的黑燈工廠，成為當下大陸傳統製造業轉型大背景下民營企業數智化變革的一個縮影。

「我們堅持自主創新，以每年不低於銷售額10%的研發投入，行業首創5G智能馬桶燈塔工廠，為行業數智化轉型升級貢獻九牧數智樣板。」大陸全國政協委員、九牧集團有限公司黨委書記兼董事長林孝發說。 　　

2023年大陸全國兩會將至。作為新任全國政協委員，林孝發感到責任在肩，對實體經濟、傳統製造業創新轉型升級、區域經濟高質量發展、未來新興產業等議題倍加關注。他將就數智賦能「製造強國」、推動品牌強國高質量發展、建造無障礙燈塔工廠保障弱勢群體權益等提出相關建議。 　　

福建是民營經濟大省，處於中國大陸對外開放前沿，民營企業已成為福建省經濟發展的重要支撐、創新創業創造的重要主體、增進民生福祉的重要力量。

正值大陸改革開放45周年，林孝發認為，45年來，大陸民營企業擁有了足夠的發展空間和環境，得以壯大，在國際上具備了競爭力。

在林孝發看來，隨著全球經濟復甦，應加快構建全球產業鏈，支持鼓勵民營企業出海，鼓勵民營企業在全球收購品牌工廠經營模式；支持境外建設產業直播園、產業物流園、產業燈塔工廠，支持國外設立研發中心、戰略性長期投資建設項目等。

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