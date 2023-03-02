京津冀消費季啟動 3地千項活動
「2023年全國消費促進月暨京津冀消費季」2月28日晚在北京前門大街、天津南開古文化街碼頭、河北正定古城聯動開啟。京津冀三地將協力舉辦千餘項促消費活動，滿足消費者多層次、多樣化消費需求。
中新社報導，本次活動由大陸商務部、中央廣播電視總台、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府共同舉辦。
根據啟動儀式上消息，大陸商務部將2023年定為消費提振年。「2023年全國消費促進月」活動是消費提振年6大主題活動之一，將於3月1日至3月31日舉辦。其間，大陸商務部將啟動百城聯動汽車節、中華美食薈等重點活動，推出綠色美居、美麗時尚、品質生活等消費場景，各地和相關行業協會將結合產業特色、消費特點、區位特徵，舉辦豐富多彩的促消費活動。
全聚德、都一處、狗不理、桂順齋等中華老字號，唐山麻糖、正定崩肝、山海關汽水等特色美食……在北京前門大街主活動現場可見，這裡聚焦京津冀美食、國潮、體育、科技等特色資源，展現三地線上線下特色消費場景融合互動。
此次，北京、天津、河北攜手舉辦首屆京津冀消費季，協力打造協同發展、多元融合、模式創新的促消費平台；推出「八個一批」系列舉措，打造一批標誌性主題消費活動、發布一批京津冀旅遊線路、舉辦一批新興體育賽事活動、推薦一批特色美食、推出一批展會活動、推出一批特色消費場景、推選一批城市伴手禮、發放一批專項消費券；舉辦千餘項促消費活動，滿足京津冀消費者逛街購物、旅遊休閒、體育健身等多層次、多樣化消費需求。
其中，三地將聚焦汽車、家電、餐飲、購物等領域，結合傳統節假日等重要促消費時間節點，面向當地消費者，發放一批城市消費券（補貼）。北京將發放「京彩·綠色」消費券，鼓勵綠色消費。天津將發放「津樂購」政府消費券，組織各區開展重點行業優惠補貼。河北將聚焦汽車、文旅、體育等領域發放消費券。
此外，北京在2023年將以北京消費季品牌活動為引領，以「JING彩消費 JING彩生活」為主線，舉辦全球首發節、夜京城等25項重點活動，將發布培育壯大網路消費市場、首店申報等政策，發放「京彩·綠色」消費券，助力京津冀三地消費市場繁榮發展。
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