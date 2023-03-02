永川綜保區通過驗收 助推成渝雙城開放經濟

重慶永川綜合保稅區2月28日通過官方驗收，標誌永川綜合保稅區已具備開關運作條件，將加快補齊成渝地區雙城經濟圈中部地區開放弱點，助推當地開放型經濟發展。

中新社報導，永川是成渝地區雙城經濟圈樞紐節點。2021年，大陸國務院批覆同意設重慶永川綜合保稅區。

永川綜合保稅區規劃面積1.11平方公里，首期總建築面積8.8萬平方公尺，建築領域投資5.6億元人民幣，建成綜合服務、查驗、保稅加工、保稅研發、檢測維修等功能區。

永川綜合保稅區地處成渝雙城經濟圈中軸線上。圍繞打造渝西川南地區進出口貿易集散中心，重慶重要的現代製造業進出口加工基地，西部獨具特色服務貿易示範基地目標定位，永川綜合保稅區主要發展以汽摩整車及零部件、高端數控機床、醫療器械、跨境電商等行業為主導的保稅加工製造、保稅研發設計、保稅物流分撥、保稅檢測維修和銷售服務。

綜合保稅區是重慶開放經濟的重要平台。2022年，重慶綜保區外貿進出口值佔全市的65.7%。目前，永川綜合保稅區已簽約入駐項目23個，協議年進出口貿易額140億元人民幣，儲備優質項目50餘個。