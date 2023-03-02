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廣州建造！全球首艘混動雙頭客滾船啟航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
全球首艘大容量電池混動雙頭豪華客滾船在廣州建成，將投入英吉利海峽運營，主要往返英國多佛港和法國加萊港。圖為PIONEER（先鋒）號。（ 香港中通社）
全球首艘大容量電池混動雙頭豪華客滾船在廣州建成，將投入英吉利海峽運營，主要往返英國多佛港和法國加萊港。圖為PIONEER（先鋒）號。（ 香港中通社）

由中國船舶集團旗下廣船國際為英國P&O Ferries公司打造的全球首艘大容量電池混動雙頭豪華客滾船在廣州建成，並將於近日啟航前往英國。之後該船將投入到英吉利海峽運營。

中新社報導，根據2月28日在廣州南沙舉行的啟航儀式消息，這艘船是目前建成的全球首艘大容量電池混合動力推進的雙頭船舶，船上設置4個電池間，共配備1160塊大容量電池，電池裝船容量達到8.8兆瓦時，相當於150輛乘用電動汽車的電池容量之和。同時，該船的燃油發電推進模式和電池推進模式可實現一鍵切換，尤其是當船舶在進出港作業及近海航行時，可完全採用電池模式推進，從而實現汙染物的零排放。

停靠在廣船國際造船碼頭的這艘客滾船的船頭和船尾長得幾乎一模一樣。據現場技術人員介紹，該設計使船能在原地360度轉圈。船的艏艉各有一駕駛室，室內操作設備也一樣，船員可分別在兩個駕駛室駕駛這艘船。 　據介紹，這艘船長230.5公尺，型寬30.8公尺，服務航速達到20.8節，艏艉結構完全對稱，而且這艘船也是全球首例前後各配備2台7500千瓦吊艙推進器的船舶，吊艙推進器能够實現360度全回轉推進，因此這艘船也可以實現艏艉雙向航行，這樣將有效縮短船舶進出港時間，提高運營效率。在國際上，在大型客滾船採用這種雙頭設計也尚屬首例。 　據廣船國際副總工程師陳灝介紹，這艘船的自動化程度非常高，全船報警點及各種控制點達12000多個，船舶在航行時，整個機艙可以做到無需船員值守，也能對機艙內的情況瞭如指掌。

英國 碼頭

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