去年陸經濟再上新台階 就業物價雙穩

大陸國家統計局2月28日公布《2022年國民經濟和社會發展統計公報》。國家統計局副局長盛來運解讀公報時表示，2022年，大陸國內生產總值（GDP）達121兆元（人民幣，下同），這是繼2020年、2021年連續突破100兆元、110兆元人民幣後，再躍上新台階。

中新社報導，盛來運指出，2022年全年，大陸經濟頂住壓力實現3.0%的增長，在世界經濟體量排名靠前的主要經濟體中增速領先，經濟總量持續擴大，發展基礎更加堅實，綜合國力進一步增強。按年平均匯率折算，大陸經濟總量達18兆美元，穩居世界第二位。人均國內生產總值為8萬5698元人民幣，按年平均匯率折算達1萬2741美元，繼續保持在1.2萬美元以上。

2022年，大陸國內外形勢複雜嚴峻，疫情衝擊下企業生產經營困難，吸納就業力下降，農民工就業難增多，同時大學畢業生超過1000萬人，創歷史新高，就業總量壓力和結構性矛盾凸顯，國際大宗商品供給短缺帶來輸入性通膨壓力上升，大陸穩就業穩物價挑戰增多。 在此背景下，盛來運強調，大陸就業基本盤總體穩定。2022年，大陸城鎮新增就業1206萬人，超額完成1100萬人的年度目標任務。受疫情等因素影響，2022年4月份大陸全國城鎮調查失業率升至6.1%，隨著穩就業舉措逐步落實，就業形勢總體向好，年末大陸全國城鎮調查失業率降低至5.5%。農民工等重點群體就業得到有效保障。2022年，農民工總量29562萬人，比上年增長1.1%。

2022年，大陸居民消費價格指數（CPI）月度漲幅始終低於3%，全年僅上漲2.0%，大幅低於美國8.0%、歐元區8.4%、英國9.1%等發達經濟體的漲幅，大陸價穩與全球通膨形成極為鮮明的對比。