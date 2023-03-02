聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣交會 4月15日起線上線下同步舉辦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣交會升級煥然一新，線下迎商。圖為廣交會四期展館投入使用。（新華社）
廣交會升級煥然一新，線下迎商。圖為廣交會四期展館投入使用。（新華社）

根據2月28日舉行的第133屆廣交會推介會消息，本屆廣交會全面恢復實體展，擬於4月15日起分三個展期在線上線下同步舉辦。首次啟用四期展館，增設3個新展區、3個新專區；在三個展期內均設立進口展區…本屆廣交會煥然一新，與全球共享發展新機遇。

新華社報導，廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家介紹，本屆廣交會將首次啟用四期展館，展覽面積由過去的118萬平方公尺擴大到150萬平方公尺，規模再創新高；預計有3萬多家企業參展，擁有製造業單項冠軍、國家級高新技術企業等稱號的優質企業逾5000家，參展質量顯著提升。

儲士家說，廣交會展覽結構優化，此次增設工業自動化及智能製造、新能源及智能網聯汽車、孕嬰童用品3個新展區，以及智慧生活、銀發經濟、檢測試劑與防護用品3個新專區。屆時，在保持16大類商品類別的基礎上，廣交會展區總數達到54個，專區總數達到159個。

本屆廣交會首次在三個展期均設立進口展區，所有商品類別全部面向境外企業開放。目前，德國、西班牙義大利等國家的優秀企業參展活躍，土耳其、韓國、印度、馬來西亞等國家將組團參展。

同時，第133屆廣交會將提供豐富的展會活動和貿易服務，包括第二屆珠江國際貿易論壇、貿易熱點議題分論壇、近400場貿易促進活動等，以實現參會更便捷、收穫更豐厚。

馬來西亞 義大利 西班牙

延伸閱讀

温昇豪坐男友貼心專區 勾13年前「偷心」抓麻回憶

桃園魯冰花開近9成 黃色花海美翻！張善政推在地美食

台78橋下空間以前沒人敢經過 現在變競速專區人人搶

米其林綠星早餐吃到飽！台北晶華X小小樹食 推限時專區

相關新聞

廣交會 4月15日起線上線下同步舉辦

根據2月28日舉行的第133屆廣交會推介會消息，本屆廣交會全面恢復實體展，擬於4月15日起分三個展期在線上線下同步舉辦。...

陸製造業PMI 攀十年新高

大陸國家統計局昨（1）日發布2月官方製造業採購經理人指數（PMI）為52.6，創下十年新高，並較1月上升2.5，高於市場...

維護陸玉米制種基地 須增科技投入

在全球糧食不安全形勢持續加劇背景下，大陸西北內陸著名的「河西糧倉」如何呵護好大陸最大的玉米制種基地？大陸全國政協委員、甘...

京津冀消費季啟動 3地千項活動

「2023年全國消費促進月暨京津冀消費季」2月28日晚在北京前門大街、天津南開古文化街碼頭、河北正定古城聯動開啟。京津冀...

九牧為樣板 林孝發：數智化推動製造業升級

位於福建泉州南安市的九牧集團智能馬桶燈塔工廠內一片漆黑，而生產線上機器人有條不紊地作業，5G專網的運輸車滿載生產物料靈活...

氣候變化 企業今年首要應對問題

德勤中國「2023綠色復甦」展望論壇2月28日在北京舉辦，發布的一項報告稱，超半數中國首席高管將氣候變化作為企業2023...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦