廣交會 4月15日起線上線下同步舉辦

根據2月28日舉行的第133屆廣交會推介會消息，本屆廣交會全面恢復實體展，擬於4月15日起分三個展期在線上線下同步舉辦。首次啟用四期展館，增設3個新展區、3個新專區；在三個展期內均設立進口展區…本屆廣交會煥然一新，與全球共享發展新機遇。

新華社報導，廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家介紹，本屆廣交會將首次啟用四期展館，展覽面積由過去的118萬平方公尺擴大到150萬平方公尺，規模再創新高；預計有3萬多家企業參展，擁有製造業單項冠軍、國家級高新技術企業等稱號的優質企業逾5000家，參展質量顯著提升。

儲士家說，廣交會展覽結構優化，此次增設工業自動化及智能製造、新能源及智能網聯汽車、孕嬰童用品3個新展區，以及智慧生活、銀發經濟、檢測試劑與防護用品3個新專區。屆時，在保持16大類商品類別的基礎上，廣交會展區總數達到54個，專區總數達到159個。

本屆廣交會首次在三個展期均設立進口展區，所有商品類別全部面向境外企業開放。目前，德國、西班牙、義大利等國家的優秀企業參展活躍，土耳其、韓國、印度、馬來西亞等國家將組團參展。

同時，第133屆廣交會將提供豐富的展會活動和貿易服務，包括第二屆珠江國際貿易論壇、貿易熱點議題分論壇、近400場貿易促進活動等，以實現參會更便捷、收穫更豐厚。