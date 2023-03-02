維護陸玉米制種基地 須增科技投入

在全球糧食不安全形勢持續加劇背景下，大陸西北內陸著名的「河西糧倉」如何呵護好大陸最大的玉米制種基地？大陸全國政協委員、甘肅省農業科學院院長馬忠明表示，需要持續增加科技投入實現「揚長避短」，構建大陸「南繁北擴」玉米種業大格局。

中新社報導，目前，大陸玉米播種面積約3億畝，在世界上僅次於美國。玉米在大陸是僅次於稻、麥的主要糧食。甘肅河西走廊玉米年制種面積穩定在150萬畝左右，產種5.5億公斤，分別佔大陸玉米制種面積和總產量的55%和60%。

馬忠明介紹說，目前世界排名前十位的6家種業企業和大陸國內21家育繁推一體化企業在甘肅張掖市建立制種基地，總產值達46.5億元人民幣。130多家大陸玉米制種企業，已在當地建成大型玉米種子加工中心140多個。「張掖玉米種子」地理標誌證明商標是目前大陸唯一玉米種子區域公用品牌。

馬忠明坦言，進一步提升玉米種業可持續發展能力，還面臨諸多挑戰，如：農田基礎設施落後，建設標準低，潛在風險大；產業鏈較短，農戶收益低；機械化作業率低，效率不高；創新平台建設嚴重滯後，研發力量不足，育種技術落後等。

馬忠明舉例，近50%玉米制種基地尚未實施高標準農田建設，已改造基地也存在水肥一體化設施配套不全等劣勢。同時局部連作長達30多年，玉米制種病蟲害種類已由20世紀80年代18種增到目前73種。大部分制種企業和基地以代繁種子為主，繁育玉米種子及其加工等效益基本在外，農戶收益有限。

河西走廊灌溉農業區歷史悠久，是大陸西北最主要商品糧基地和經濟作物集中產區。馬忠明建議，大陸官方啟動甘肅國家玉米制種基地二期建設，加大高標準農田建設，配套節水設施，提升耕地質量。在張掖、酒泉兩市建國家高標準種子繁育基地和種業產業園，建立標準化核心制種基地、精品種子擴繁高地和智慧制種示範基地。建設國家玉米種子集散地，做強玉米種子產業鏈，實現全產業鏈增值增效。