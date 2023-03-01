陸財長劉昆：一些地方債務風險較高 已督促不發生系統性風險

大陸國務院1日上午舉行2023年「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，財政部部長劉昆表示，中國地方政府的債務主要是分布不均勻，一些地方債務風險較高，還本付息壓力較大，已督促有關地方抓實化解政府債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

關於地方財政的平衡問題，劉昆指出，2020年到2022年，地方一般公共預算收入平均增長2.5％，去年的情況是下降了2.1％，是緊平衡的狀態。

他指出，地方40％左右的財力來自中央對地方的轉移支付，過去三年，中央對地方轉移支付年均增長了9.3％，對地方的轉移支付是不斷在增長的。9.3％的增長幅度比地方本級一般公共預算收入的增長幅度高了6.8個百分點，這就有效彌補了本級收入的不足。

劉昆指出，土地出讓收入列地方的政府性基金預算，是地方政府性基金預算的主體。若按照2022年土地出讓收入減收約人民幣2兆元匡算，影響地方一般公共預算財力約人民幣3,000億元。不過，土地出讓收入是毛收入，收入減少的同時，也會相應減少拆遷補償等成本性支出，所以它的收入下降影響並沒有那麼大。

對於今年的財政政策，劉昆指出，今年積極的財政政策涵蓋內容很廣，主要五項重點：

一是完善稅費支援政策，著力紓解企業困難。綜合考慮助企紓困需要和財政承受能力，進一步完善稅費優惠政策，突出對中小微企業、個體工商戶以及特困行業的支持。

二是加強財政資源統籌，保持必要支出強度。集中財力辦大事，優化政策組合工具，在打基礎、利長遠、補短板、調結構上加大投資，落實國家重大戰略任務財力保障。

三是大力優化支出結構，不斷提高支出效率。黨政機關繼續過緊日子，不該花的錢，一分錢不花，更好節用裕民。積極支持科技攻關、鄉村振興、教育、綠色發展等重點領域。完善財政資金直達機制，促進財政資金規範高效使用。

四是均衡區域間財力水準，促進基本公共服務均等化。持續增加中央對地方轉移支付，提高地方財力保障水準。

五是嚴肅財經紀律，切實防範財政風險。嚴格財政收支規範管理，健全監督監控機制，堅決制止違法違規舉債行為，遏制隱性債務增量，穩妥化解存量，牢牢守住不發生系統性風險底線。