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中共批美禁TikTok沒自信 網友譏北京雙標

中央社／ 台北1日電
中共當局批評美國禁TikTok太不自信，美國網友則反譏這分明是雙標。路透
中共當局批評美國禁TikTok太不自信，美國網友則反譏這分明是雙標。路透

中共當局批評美國TikTok太不自信，據美國之音（VOA）今天報導，網友則反譏這分明是雙重標準，更挖苦北京不也封殺了臉書與推特等一系列外國社群軟體和網站？

報導說，美國政界普遍擔憂TikTok恐造成安全威脅，白宮2月27日通知各聯邦機構，必須在30天內保證機構的設備和系統，不再建置中國的社交應用軟體TikTok。

中國外交部發言人毛寧隔天於例行記者會回應，批評美國太不自信，並說堅決反對美方泛化國家安全概念，無理打壓他國企業，官媒如央視、環球時報、人民日報等

紛紛跟進推播毛寧的論述。

上述推播引來網友熱議並留言反譏說，如果「懼怕一款年輕人喜愛的應用軟件」是不自信，「那問題來了，咱們呢？」

也有網友質疑：「我們不也是不能用國外的軟件嗎？屬實給我整懵了，太雙標了。」

更有網友羅列北京當局封殺的國外社群網站與軟體的清單，包括ChatGPT、Gmail、Dropbox、GoogleApps、Google Play、YouTube、Instagram、Twitter、Pinterest、Quora、Reddit、Facebook、WhatsApp、Telegram、Line…。

一則被多人投訴而無法點閱的熱門貼文說：「怕一款是不自信，怕多款才是大國自信。」

中國自從2009年新疆烏魯木齊七五事件後即禁止中國境內瀏覽推特和臉書，此後再也沒有解封，過去10多年，越來越多的西方網站和應用軟體，列入中國網路防火牆的黑名單。

事實上，插入中國SIM卡的手機也無法瀏覽TikTok，只能登錄中國版的抖音。

美國 TikTok

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