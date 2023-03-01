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彭博：美正在審查現有向華為出口許可證

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報導，美國正在審查現有的向華為出口產品的許可證。

在中美關係日益緊張的情況下，美國加大了對中國公司的限制。

負責監管工業和安全侷的商務部副部長艾倫·埃斯特維玆（Alan Estevez）當地時間周二在衆議院外交事務委員會聽證會上說。「川普時期的許可規則仍然適用於華為——允許低於5G、雲計算的東西，目前這些都在評估中。」

1月底，美國政府已停止對美國企業核發向華為出口的供貨許可証，包括5G級別以下的物品，包括4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智能以及高性能計算和雲項目。

據彭博此前報導，拜登政府正在考慮切斷華為與所有美國供應商的聯繫，包括英特爾和高通。

四年來，美國公司對華為的銷售一直受到限制，因為前總統川普出於國家安全考慮將其列入所謂的美國「實體名單」。此後，美國供應商需要獲得政府批準才能向華為出售產品。

美國 拜登

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