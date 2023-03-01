山西電網巡檢 首用氫能無人機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸國家電網山西省電力公司（國網山西電力）消息，山西省首次氫能無人機自主巡視工作日前在晉城開展，這也是氫能裝備在山西電網巡檢中的首次應用。

中新社報導，氫能無人機有環保、長續航、耐低溫等優點，可快速高效地採集輸電線路通道情況，極大減輕輸電線路運維人員山區線路巡視壓力，及時發現線路通道保護區內外破、山火等隱患，保障主網線路安全穩定運行。

本次輸電線路通道巡視作業採用氫能垂直起降固定翼無人機，搭載雷射雷達、可見光及紅外鏡頭，在低溫環境下對晉城東南片區5座變電站8條輸電線路進行通道巡視，僅用2小時便完成80公里線路巡檢任務，並完成續航穩定性、應急處置及時性、微波+網聯融合鏈路精準性三項測試任務。 　　

近年，國網山西電力打通各類數據傳輸通道，構建無人機作業全流程智能管控體系，2022年4月實現全省11個地市全覆蓋。

截至目前，該公司無人機累計巡視紀錄37326次，發現和處置缺陷970餘條。

低溫 保護區

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