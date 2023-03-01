人民幣上月貶2.69%

人民幣對美元匯率在經歷2022年11月到2023年1月的連續三個月升值後，2月轉為貶值，單月貶值幅度達到2.69％，接近抹去今年1月的全部升幅2.8%。大陸東吳證券認為，未來兩個月人民幣對美元匯率「破7」的機率非常大。

人民幣對美元即期匯率（在岸人民幣）在1月大幅升值近2.8％後，2月意外出現大幅走貶，28日即期匯率收盤報6.9392，升值253個基點，累計整個2月，人民幣對美元即期匯率合計走貶1,821個基點，貶幅達到2.69%。在2月，人民幣對美元中間價累計也走貶1,915個基點，貶幅達2.83％。

澎湃新聞引述平安證券分析指出，在2022年11月到2023年1月期間，全球風險偏好抬升，美元指數從最高接近115下行至101左右。受美元指數走弱、中國大陸經濟前景改善、跨境資本大幅流入及年底季節性結匯力量推動下，人民幣匯率在此期間也從7.3一路升值到6.76附近。但上述支撐人民幣匯率走強因素從2023年2月開始出現不同程度的減弱。

平安證券指出，其一，美元開始反彈。隨著美國就業、PMI等數據公布，海外樂觀交易預期被修正，市場預期美國升息終點抬升50基點，美債殖利率抬升，美元指數反彈至105左右；其二，跨境資本流動出現反覆。2023年2月股票市場陸股通淨流入人民幣124.8億元，大幅低於1月人民幣1,412.9億元的流入，自2月下旬後，出現持續的流出；其三，季節性結匯力量減弱。其四，地緣政治不確定性增加。俄烏衝突前景不確定性提升，VIX恐慌指數升高，市場避險情緒上行，不利於風險資產。

東吳證券認為，未來兩個月人民幣「破7」的機率非常大，不過「破7」的特殊意義在淡化，可能在美元指數觸及106的情況下，人民幣對美元匯率「破7」是比較合理的。