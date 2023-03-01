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後奧運經濟 張家口冰雪產業夯
根據在河北省張家口市崇禮區舉行的「後奧運冰雪運動發展省際合作對接洽談會」消息，北京冬奧會舉辦一年來，張家口參與冰雪運動人次突破600萬，冰雪裝備產業年產值達17.78億元（人民幣，下同）。
中新社報導，據張家口市政府副市長劉海峰介紹，近年來，張家口緊抓籌辦冬奧會的歷史機遇，並在冬奧會舉辦後因勢利導發展後奧運經濟，融合發展體育文化旅遊產業，推動冬奧遺產有效利用，加快構建起以冰雪賽事、冰雪製造、冰雪旅遊為核心的全產業鏈發展格局。
北京冬奧會舉辦一年來，張家口謀劃儲備場館利用賽事活動逾150項，承辦舉辦大陸國家級、省級專業賽事31項，京張體育文化旅遊嘉年華等活動23場，實施太子城冰雪小鎮等重點項目139個，並推出冬奧冰雪遊等6大主題20條文化旅遊精品線路，參與冰雪運動人次突破600萬。
同時，張家口市崇禮區、張家口市高新區被評為大陸國家體育產業示範基地，萬龍、太舞、富龍等滑雪場被評為國家體育旅遊示範基地。張家口累計簽約冰雪產業項目120項，總投資688.61億元，年產值達17.78億元。
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