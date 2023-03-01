恒大境外債務重組 談判破裂

大陸房地產開發商中國恒大集團與主要債權人就境外債務重組方案傳出談判破裂，意味著中國恒大很有可能在3月20日的清算聆訊中，被香港法院下達清算令。是否掀起另一波大陸房市風暴受到關注。

中國恒大此前表示，希望到3月初就美元債重組條款獲得主要債權人支持。

市場人士指出，恒大債務的窟窿實在太大，絕不是依靠恒大集團自身就能解決的，必須很多方人員和機構共同努力，方能將債務危機徹底解決。目前來看，恒大集團的債務危機並沒有如期解決，甚至沒有達到預期的目標，恒大集團要面臨的是更加艱難的處境。

彭博報導，按銷售額計算，中國恒大曾經是大陸最大的房地產開發商，在高槓桿驅動的地產開發狂潮中，中國恒大發行超過200億美元（約新台幣6,100億元）的境外美元債券。該公司在2021年底發生境外債違約，此後陷入了與國際債券持有人的艱難談判中。

消息人士稱，恒大與債權人的主要爭議包括恒大及其兩個在香港上市子公司的股權價值，債權人要求將部分債務轉為恒大所持有的恒大汽車及恒大物業全部股權，但恒大僅願意將債務轉為部分股權；另外，恒大與債權人就債務的結構優先權出現分歧。這影響不同債權人的資產權利，某些境內債權人的要求尤為受到爭議。

此外，債權人還要求恒大解決公司治理問題。此前，恒大公布的恒大物業人民幣134億元資金被挪用的獨立調查中，體現出恒大內部管理存在很大漏洞隱患。

根據此前恒大提出的境外債重組計畫，主要包括兩個方向：第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，透過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低在2％左右；第二個選項包含債轉股，透過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為中國恒大H股以及恒大汽車和恒大物業的股份，剩餘債務透過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6％至7％左右。