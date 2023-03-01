利好不斷 陸境內外旅遊加速回暖

大陸在線旅遊平台「去哪兒」2月27日披露的數據顯示，隨著境外目的地防疫政策優化、國際航班陸續恢復，部分機票的價格明顯回落，大陸境內外旅遊加速回暖。

中新社報導，近日，廈門航空公布了3月1日至25日航班計畫，廈門到峇厘島復航。平台上，廈門往返峇厘島每日一班，往返機票價格低至2000元（人民幣，下同）左右；此前，大陸僅有深圳往返峇厘島的機票在售，價格為近5000元。

最近，大陸出境利好政策頻出：大陸與馬爾地夫互免簽證協定生效，申根國家取消針對自大陸出發旅客的入境防疫要求，大陸遊客目前到印尼峇厘島及泰國、柬埔寨等可辦理落地簽。利好政策的發布，助推出境遊回暖。去哪兒數據顯示，今年2月國際機票預訂量比去年12月多了一倍，簽證搜索量增長6倍，目前已有旅客提前預訂五一出境行程。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春表示，隨著3月航班換季，國際航班數量有望大幅增長，供給增加將推動機票價格下降，旅客將能有更多機會出去走一走、看一看。

出境遊利好不斷，大陸境內遊也在加速恢復。去哪兒數據顯示，大理、麗江、廈門、三亞等熱門旅拍目的地，機票、酒店預訂量同比增長明顯。相較春節假期，二三月機票平均支付價格比1月下降三成。

近期，在熱播劇帶動下，大陸相關取景地迎來一波旅遊熱。郭樂春稱，伴隨著《去有風的地方》影視劇的帶動效應，雲南大理熱度延續到了3月，飛往大理的機票預訂量已超過疫情前水平，廣州、成都、北京、重慶和上海居客源地前五位。近期《夏花》熱播，北京、上海、成都等地飛往三亞的機票在500元左右，取景地海南三亞、陵水有望成為下一個熱門目的地。