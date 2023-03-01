防返貧 陸聚焦重點幫扶縣

2023年中國大陸國家鄉村振興局一號文件（國家鄉村振興局關於落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見）2月27日公布，強調要堅決守住不發生規模性返貧底線，提出「做好風險預見預判預案，堅決防止發生規模性返貧」。

中新社報導，2023年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的關鍵之年。意見明確，2023年要聚焦「守底線、抓發展、促振興」，增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力，守住不發生規模性返貧的底線，推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理和農村精神文明建設，建設宜居宜業和美鄉村，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果上台階、鄉村全面振興見實效。

意見要求，堅決守住不發生規模性返貧底線。堅持底線思維，建立常態化工作機制，做好風險預見預判預案，堅決防止發生規模性返貧。繼續落實好防止返貧動態監測和幫扶機制，切實做到早發現、早干預、早幫扶。拓展監測渠道。及時核實處置群眾反映的問題線索，做到不漏一戶一人。開展集中排查。第二季度在大陸全國開展防止返貧監測幫扶集中排查，及時發現和化解存在的風險。

同時，聚焦鄉村振興重點幫扶縣。聚焦3.5萬個易地扶貧搬遷集中安置點，開展鞏固易地搬遷脫貧成果專項行動和搬遷群眾就業幫扶專項行動。督導各地持續跟蹤監測搬遷脫貧群眾的生產生活情況，完善安置點配套設施和公共服務，加大產業培育力度，提升安置社區治理水平，確保搬遷群眾穩得住、能融入、逐步能致富。