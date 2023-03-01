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重慶萬州 西部陸海新樞紐
「萬州將借力西部陸海新通道建設三年行動計畫，加密鐵海聯運班列，力爭西部陸海新通道萬州貨運量和貨運值年均增長15%以上。」重慶市萬州區委副書記、區長聶紅焰2月27日在記者會介紹，萬州正加快建設西部陸海新通道市域輔樞紐。
中新社報導，萬州是大陸內陸最早的對外通商口岸之一。萬州新田港是重慶市唯一鐵路直達港口前沿的港區，已開通運營西部陸海新通道江鐵海聯運班輪（列）、東南亞公鐵聯運冷鏈專線。萬州及周邊地區貨物可通過陸海新通道快速抵達東協地區，較傳統東向出海水運通道節省15天左右。
當前，萬州綜合保稅區一期已於2022年正式封關運行，目前入駐外貿企業15家，2022年實現進出口額11.9億元人民幣。萬州綜合保稅區二期建設將大力發展保稅加工、保稅物流、跨境電商等外向型經濟業態，培育壯大發展糧油食品、先進材料、汽車零部件等產業。
據萬州區人民政府副區長劉小泉介紹，萬州將依托長江航運等幹線物流通道，通過集裝箱江鐵海聯運組織方式與欽州—北海—防城港港口型國家物流樞紐連通，全面融入西部陸海新通道，開展大宗原材料、半成品和重慶工業品雙向流動，並實現與東協國家的國際物流連接暢通。
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