華南美國商會：陸仍是投資熱土

華南美國商會2月27日發布報告稱，商會對200多家企業的調查顯示，中國大陸依舊是企業投資最青睞的熱土，逾九成受訪企業將中國視為最重要投資目的地之一。75%受訪企業計畫2023年在中國大陸再投資。

新華社報導，華南美國商會每年發布一次關於中國營商環境和華南地區經濟情況的年度報告，是觀察外企眼中中國大陸營商環境的窗口。《2023年中國營商環境白皮書》及《2023年華南地區經濟情況特別報告》調查時間是2022年9月至12月，受訪企業中四成為外商獨資企業，近兩成為中外合資企業和外資企業辦公室，其餘為中資企業及其他。

報告顯示，儘管全球疫情反覆、國際形勢複雜、跨國投資疲軟，但大部分受訪企業已實現在中國大陸盈利，並對中國經濟前景充滿信心。大部分企業仍將中國市場視為其未來戰略發展方向。

同時，超過九成受訪企業將中國大陸視為最重要投資目的地之一。其中，44%的消費產品及服務企業與39%的專業服務企業將中國大陸列為全球首選投資目的地。

華南美國商會會長哈利·賽亞丁說，「中國市場的增長潛力、政策利好和工業聚群效應等因素，刺激企業增加在華投資」。