調研：陸經濟回升 基礎仍不穩固

透過對地方政府、企業的大量調研之後，中國財政科學研究院2月27日在北京發布2022年「地方財政經濟運行」調研報告，及2022年「企業成本」調研報告（下稱報告）。報告認為，2023年中國大陸經濟將呈企穩回升趨勢，但基礎尚不穩固，財政對衝公共風險的壓力依然很大。

中新社報導，2022年，大陸全國一般公共預算收入同比增長0.6%。受經濟下行、疫情擾動和大規模留抵退稅影響，一般公共預算收入規模在當年二季度大幅回落，4月同比增速降至疫情發生以來最低，特別是上海等受疫情衝擊明顯的地區收入降幅更明顯；2022年6月以後，一般公共預算收入恢復增長。

報告介紹，財政收入增長區域分化顯著。2022年，大陸31個省分中，僅有8個地區實現一般公共預算收入正增長（自然口徑），其中山西、陝西、內蒙古、新疆受益於能源價格上漲，收入大幅增長。製造業、服務業為主的區域財政收入下降，尤其是東部地區減收明顯。

2022年，大陸全國一般公共預算支出同比增長6.1%。其中，人員剛性支出占比進一步提升。報告介紹，有東部地區市縣反映，過去西部地區處於「財力保基本、發展靠舉債」的格局，現在東部地區也呈現出這一苗頭。地方財政收不抵支矛盾依然比較突出。

2022年，政府性基金收入受土地出讓收入拖累下降超過20%。報告指出，土地淨收益減少導致地方可用財力「雪上加霜」。地方債付息增速較快，衝擊基層政府財政可持續性。

透過對大陸全國1.3萬餘家企業的線上問卷調研，中國財政科學研究院還發現，疫情爆發以來，大陸實施大規模減稅降費政策，推動了宏觀稅負的持續下降，尤其是2022年稅負降幅更為明顯。

一般公共預算收入、稅收收入占GDP的比重從2021年的17.7%和15.1%分別降至2022年的16.8%和13.8%。有超過60%的接受調查訪問企業表示，「納稅總額占營業收入的比重」已低於5%。

同時，企業的原材料成本小幅下降，用能成本穩中有升；物流成本整體呈上升趨勢；融資規模穩步上升，融資成本逐年下降；營商環境持續優化，制度成本降低。但烏克蘭危機、疫情反覆等因素，抬高了外部環境的不確定性和公共風險水平，對沖了降成本政策的效果。

報告介紹，大陸企業資產負債率和營業成本率呈上升態勢，產業鏈供應鏈穩定成本抬升，大陸企業走出去的成本上升，人工成本呈現趨勢性上漲。