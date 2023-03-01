上海強化經濟 元宇宙可望成推手

「元宇宙」已成為中外數位經濟發展的熱點領域。上海社會科學院經濟研究所2月27日在滬發布的《上海藍皮書：上海經濟發展報告（2023）》（下稱報告）顯示，在當前上海亟須培育經濟增長新動能，強化實體經濟韌性的背景下，「元宇宙」有望成為重要抓手。

中新社報導，報告稱，在搶先布局「元宇宙」新賽道方面，上海有數位基礎設施的底座優勢，人工智能、區塊鏈和雲計算的技術優勢，以及豐富的應用場景優勢。

上海社科院經濟研究所助理研究員張伯超說，上海實體經濟發達，是中國大陸國內數位創意、在線文娛和網路遊戲產業的集聚重鎮，引領著VR/AR應用創新。多家新生代互聯網企業紛紛加快「元宇宙」布局，搶占新賽道；上汽集團AR智能製造解決方案等一批行業級應用快速湧現、引領發展。

上海應如何發揮優勢，強化實體經濟韌性？報告指出，未來上海應當「把握三大重要關口，促進三大優勢轉化」，即：要把握未來「5G+消費場景」的「殺手級應用」，將基礎設施優勢轉化為產業優勢；把握取代手機的智能硬體「第二塊屏」，將局部優勢轉化為全面優勢；把握空間互聯網時代的新平台入口，將場景優勢轉化為競爭優勢。

「上海各區產業基礎、要素稟賦和區位條件等存在較大差異，各區應結合自身產業基礎和發展需求適時切入，形成差異化競爭與區域內良性互動合作的發展格局。」張伯超說。

報告建議，上海當下政策導向應立足於鼓勵企業開展「元宇宙」產業相關的核心技術研發攻關與應用場景方案搭建，從而達到「以虛促實」的目的。

此外，報告提出，上海還應推進開放合作，謀劃上海與長三角省市產業協作網路。建議上海與長三角重點省市之間建立政府和企業層面的常態化溝通機制；加快合作平台搭建工作，推動長三角重點省市間企業資源與創新資源合理有序流動配置，強化城市間的協同合作；強化政策協同，放大長三角一體化政策紅利。