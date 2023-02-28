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機構：陸百強房企2月銷售年增15% 3月有望迎小陽春

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
房企調研機構克而瑞指出大陸百強房企2月銷售年增15%。圖／中新社資料照
房企調研機構克而瑞指出大陸百強房企2月銷售年增15%。圖／中新社資料照

大陸房企調研機構克而瑞數據顯示，大陸百強房企2月實現銷售金額人民幣4,616億元，單月業績月增29.1%，年增15%。分析認為，從城市成交數據、項目到訪、認購、折扣力度收回等，反映當前市場已進入止跌回升階段，三月「小陽春」或可期待。

克而瑞數據指出，百強房企1至2月實現銷售操盤金額人民幣8,189.5億元，年降幅較上月收窄至-11.6%；而重點30城2月供應低位回升，較上期微增7%；成交強勢反彈，年增率、月增率漲幅均超4成，整體成交規模與去年12月基本持平，前2月累計成交已止跌，市場已初顯回升苗頭。

克而瑞指出，儘管疫情管控鬆綁、企業供應低位回升與春節以來市場止跌回升，但值得注意的是，百強房企2月業績的年增率與月增率增長，有部分原因在於今年1月和去年同期的基數相對較低。而3月市場能否延續穩步修復，取決於企業整體的供應規模和居民需求及購買力的恢復情況。

如果從房企表現來看，央國企及部分優質民企發展韌性較強、中小房企競爭力仍然不足，2023年房企格局繼續分化。1-2月TOP10房企的銷售操盤金額門檻年增25%。其中，保利、中海、華潤、招商、建發等央國企業績年增率表現突出。

另從區域來看，長三角熱度延續，滬杭尚能保溫，寧蘇甬常等需求穩步修復，上海、杭州依託改善需求保持「熱點恆熱」; 大灣區成交觸底反彈，廣深佛莞等重點城市成交月增率漲幅均超5成；環渤海地區成交穩中有增，天津、青島、濟南等迎來普漲行情；中西部地區如重慶、長沙、鄭州等成交月增率翻番。

克而瑞認為，多數房企蓄勢待發，預期3月將迎來一波集中供應，有望拉動成交放量；另一方面，二手房市場從回升程度和市場熱度都略高於新房市場，側面論證居民購房信心逐步修復。

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